Keşif timi idlib'de

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), unsurlarının önceki gün Suriye sınırını geçerek İdlib bölgesinde keşif faaliyetlerine başladığını açıkladı. Açıklamada, İdlib’de görev alacak Türk askerinin de içinde yer alacağı gücün resmi tanımı da ‘Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü’ olarak duyuruldu.





ÖNCEKİ GÜN GİRDİLER

Suriye’de 30 Aralık 2016’da ilan edilen ateşkesin sürdürülmesi amacıyla Türkiye, Rusya ve İran garantörlüğünde başlatılan Astana sürecinin anlatıldığı açıklamada, Suriye’de ‘Gerginliği Azaltma Bölgeleri-Çatışmasızlık Bölgeleri’ belirlendiği hatırlatılarak şöyle denildi: “Gelinen aşamada, ateşkes rejiminin takibi maksadıyla, garantör ülkelerin silahlı kuvvetlerine mensup birliklerden oluşan Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü’nde yer alan TSK unsurları, İdlib bölgesinde icra edeceği harekât kapsamında, gözlem noktaları tesis etmek üzere 8 Ekim 2017 tarihinden itibaren keşif faaliyetlerine başlamıştır.”



ANGAJMAN KURALLARI

Açıklamada, “TSK unsurları bölgedeki görevlerini Astana sürecinde garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürmektedirler” de denildi.



Angajman kuralları uyarınca Türk askeri kendisine saldırı olması halinde anında misliyle karşılık verme yetkisine sahip. Bu nedenle keşif timinin İdlib bölgesi çalışmalarının insansız hava araçları (İHA) tarafından takip edildiği öğrenildi.



Hürriyet’in edindiği bilgiye göre Özel Kuvvetler keşif timi güvenlik amacıyla sivil kıyafetlerle, Cilvegözü’nün doğusundaki Atme’den üç ayrı zırhlı kamyonetle giriş yaptı.



İLK KEŞİF AFRİN SINIRI

Özel Kuvvetler keşif çalışmalarına, İdlib ile terör örgütü PYD’nin elinde bulunan Afrin sınır hattı yakınında başladı. Keşif timi Türk askerinin görev yapacağı 14 ayrı kontrol noktası güzergâhında risk taraması yaparak, en az riskli bölgeleri ve yer durumlarını tespit edecek. Bir anlamda ‘riskli ve en az riskli’ bölgelerin haritasını çıkaracak olan keşif timinin vereceği ‘olumlu güzergâh raporu’ sonrasında Türk askerinin İdlib bölgesine yerleşme işlemi başlayacak.



Keşif timinin bölgedeki çalışmalarına müzakereler sonucu ikna edilen terör örgütü El Kaide bağlantılı ve El Nusra’nın devamı olarak kabul edilen Heyet Tahrir el-Şam’dan (HTŞ) bir grubun eşlik ettiği ileri sürüldü. Türk askeri kaynakları ise time kimin eşlik ettiğine dair bilgi vermekten kaçındı.





BÖYLE GİTTİLER: TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 8 Ekim Pazar günü itibarıyla İdlib'de keşif faaliyetlerine başlandığının açıklanmasının ardından bölgede gündüz saatlerinde çekilen görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan konvoy görüntülerinin, keşif faaliyetlerine katılan Türk askerlerine ait olduğu belirtildi. Sivil araçlardan oluşan konvoyun, Suriye sınırına örülen duvarların olduğu bölgeden hareket ederek İdlib’e ulaştığı öğrenildi. Görüntülerde konvoy, İdlib bölgesine giderken yol kenarındaki Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı birliklerin güvenliği sağladığı görüldü. Sivil konvoyun önünde bulunan başka bir aracın üzerindeki ÖSO bayrağı dikkat çekti. Sivil araçlardan oluşan ve sınırı geçerek İdlib bölgesine giden konvoyda, bölgedeki keşif faaliyetlerine katılan Türk unsurlarının olduğu belirtildi.





ASKERİ ARAÇLAR SINIR HATTINDA: HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde önceki gece saatlerinde yaşanan askeri hareketlilik, dün sabah da devam etti. Türkiye’deki çeşitli birliklerden gönderilen çok sayıda paletli ve zırhlı personel taşıyıcıyla askeri araç, sınır mahallelerinde TIR’lardan indirilerek ilçedeki sınır bölgesine sevk edildi. Askeri araçların bölgede sınır hattına konuşlanması dikkat çekti. Sınır noktasında bulunan Oğulpınar Sınır Karakolu’na konuşlandırılan çok sayıda tank ve füze rampası, olası tehditlere karşı Suriye yönüne bakıyor. Yeni savunma sistemlerinin altyapı çalışmaları için ise karakolda iş makineleri çalışmaya devam ediyor.