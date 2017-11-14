Kemal Kılıçdaroğlu Londra’ya geliyor

CHP İngiltere Birliği Başkanı Hasan Dikme’nin verdiği bilgiye göre Kılıçdaroğlu, ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn ve iktidar partisinden Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Devlet Bakanı Alan Duncan ile de görüşecek.

CHP İngiltere Birliği Çalışma Ofisi’nde 6 Kasım’da düzenlenecek CHP İngiltere Birliği Halkla Buluşma ve Dayanışma Gecesi’ne katılacağı kaydedilen Kılıçdaroğlu, Chatham House ve Democratic Progress Institute (DPI) düşünce kuruluşlarında konuşmalar yapacak, iş adamları ve yatırımcılarla bir araya gelecek.

Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler 9 Aralık sabahı Londra’dan ayrılacak.