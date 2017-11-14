Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Kemal Kılıçdaroğlu Londra’ya geliyor

    Kemal Kılıçdaroğlu Londra’ya geliyor

    Halil YETKİNLİOĞLU / LONDRA
    14.11.2017 - 16:30 | Son Güncelleme:

    CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 5 Aralık’ta Londra’ya gelecek. Kılıçdaroğlu’na, milletvekilleri Selin Sayek Böke, Gülseren Onanç ve Öztürk Yılmaz da eşlik edecek.

    CHP İngiltere Birliği Başkanı Hasan Dikme’nin verdiği bilgiye göre Kılıçdaroğlu, ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn ve iktidar partisinden Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Devlet Bakanı Alan Duncan ile de görüşecek.
    CHP İngiltere Birliği Çalışma Ofisi’nde 6 Kasım’da düzenlenecek CHP İngiltere Birliği Halkla Buluşma ve Dayanışma Gecesi’ne katılacağı kaydedilen Kılıçdaroğlu, Chatham House ve Democratic Progress Institute (DPI) düşünce kuruluşlarında konuşmalar yapacak, iş adamları ve yatırımcılarla bir araya gelecek.
    Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler 9 Aralık sabahı Londra’dan ayrılacak.

    Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri