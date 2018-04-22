Hamileliğin 5. haftası | Hafta hafta gebelik
Anne adaylarının en çok merak ettiği ve araştırdığı konulardan biri de, gebeliğin 5. haftasında neler olduğu ve nasıl belirtilerin ortaya çıktığıdır. Artık gebelik belirtilerinin yavaş yavaş kendini gösterdiği bu dönem hakkında bilgi almak isteyen anne adayları, gebeliğin 5. haftasına dair merak ettikleri konuları sorguluyor. Peki, gebeliğin 5. haftasında neler olur?
Uzun ve bir o kadar da heyecanlı bir yolculuk olan hamileliğin ilk evreleri sayılan 5. haftada anne adayları ne gibi durumlarla karşılaşacaklarını merak ediyor. Her hafta yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalan kadınlar, gebelikte her hafta yeni bir aşama kaydediyor. İşte, hamilelikte 5. hafta olacaklar ve 5. hafta hamilelik sürecine dair bilmeniz gerekenler...
HAMİLELİKTE 5. HAFTA
Gebeliğin 5. haftası erken gebelik belirtilerinin görülmeye devam ettiği ve vücutta bir takım değişimlerin fark edilemeye başladığı bir dönemdir. Bu dönemde ayrıca bebeğinizin gelişimi inanılmaz bir hızla ilerlemektedir. 5 haftalık bebeğin boyu 2 milimetre civarındadır ancak hızla gelişmeye devam etmektedir. Bebeğin dolaşım sisteminin oluşmaya başladığı bu dönemde, kalbi de atmaya başlar.
Anne adayları bu dönemde yoğun şekilde belirtileri yaşamaya devam eder. Daha ilk haftalarda birçok kadın göğüs ağrıları çeker sık sık idrara çıkarak halsizlik hissedebilir. Anne adayları bu dönemde ufak ufak yürüyüş ve egzersizlere de mutlaka başlamalıdır.
Birçok kadının gebelik boyunca vajinal akıntısı olur. Bunun nedeni hormonların gebelik sırasında aşırı derecede genişleyen vajina duvarına yaptığı baskıdır.
Bebeğinizin gelişimi için bu ilk aylar çok kritik dönemlerdir. Hem bebeğinizin hem de kendinizin sağlığını koruyabilmeniz için birkaç önemli ayrıntıya dikkat etmelisiniz. Doğum öncesi gereken vitaminlerinizi almaya başlayın. Genellikle bu alacağınız takviyelerde folik asit, demir ve kalsiyum bulunması gerekir. Bu dönemde ilaç alacaksanız mutlaka doktorunuza danışın.
İçiyorsanız sigarayı bırakın. Sigara kullanmanız; düşük yapma, plasenta ile ilgili kimi problemler yaşama ve erken doğum gibi, istenmeyen durumlarla karşılaşma riskinizi arttırır. Bunun yanında alkol kullanmayı bırakın. İçtiğiniz her bir bardak içki, bebeğinizin düşük kilolu doğma olasılığını arttırır ve öğrenme güçlüğü ve dikkat eksikliği gibi istenmeyen sorunlara yol açabilir.
Kimyasal ve tehlikeli maddelerden uzak durun. Günlük rutininizin ne olması gerektiği hakkında doktorunuzdan mutlaka bilgi alarak iş yeri ve ev ortamınız güvenle hale getirin.
Anne adayları bu dönemde bebeğinin ve kendi sağlığı için sağlıklı ve dengeli bir şekilde beslenmek zorundadır. Bu dönemde, karbonhidrat bakımından zengin, yağ oranı düşük, kolay sindirilebilir yiyecekler tercih edebilirsin. Ayrıca,yağlı ve aşırı tuzlu gıdalardan da uzak durmalısınız.
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