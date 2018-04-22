Hamileliğin 5. haftası | Hafta hafta gebelik

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Sağlık HaberleriHamileliğin 5. haftası | Hafta hafta gebelik
GeriSağlık Hamileliğin 5. haftası | Hafta hafta gebelik
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Sağlık
22.04.2018 - 00:03, Son Güncelleme:

Hamileliğin 5. haftası | Hafta hafta gebelik

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hamileliğin 5. haftası | Hafta hafta gebelik

Anne adaylarının en çok merak ettiği ve araştırdığı konulardan biri de, gebeliğin 5. haftasında neler olduğu ve nasıl belirtilerin ortaya çıktığıdır. Artık gebelik belirtilerinin yavaş yavaş kendini gösterdiği bu dönem hakkında bilgi almak isteyen anne adayları, gebeliğin 5. haftasına dair merak ettikleri konuları sorguluyor. Peki, gebeliğin 5. haftasında neler olur?

Uzun ve bir o kadar da heyecanlı bir yolculuk olan hamileliğin ilk evreleri sayılan 5. haftada anne adayları ne gibi durumlarla karşılaşacaklarını merak ediyor. Her hafta yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalan kadınlar, gebelikte  her hafta yeni bir aşama kaydediyor. İşte, hamilelikte 5. hafta olacaklar ve 5. hafta hamilelik sürecine dair bilmeniz gerekenler...

HAMİLELİKTE 5. HAFTA

Gebeliğin 5. haftası erken gebelik belirtilerinin görülmeye devam ettiği ve vücutta bir takım değişimlerin fark edilemeye başladığı bir dönemdir. Bu dönemde ayrıca bebeğinizin gelişimi inanılmaz bir hızla ilerlemektedir. 5 haftalık bebeğin boyu 2 milimetre civarındadır ancak hızla gelişmeye devam etmektedir. Bebeğin dolaşım sisteminin oluşmaya başladığı bu dönemde, kalbi de atmaya başlar.

Anne adayları bu dönemde yoğun şekilde belirtileri yaşamaya devam eder. Daha ilk haftalarda birçok kadın göğüs ağrıları çeker sık sık idrara çıkarak halsizlik hissedebilir. Anne adayları bu dönemde ufak ufak yürüyüş ve egzersizlere de mutlaka başlamalıdır.

Gebeliğin 1. 2. ve 3. haftası | Hafta hafta gebelik
Gebeliğin 1. 2. ve 3. haftası | Hafta hafta gebelik

Birçok kadının gebelik boyunca vajinal akıntısı olur. Bunun nedeni hormonların gebelik sırasında aşırı derecede genişleyen vajina duvarına yaptığı baskıdır.

Bebeğinizin gelişimi için bu ilk aylar çok kritik dönemlerdir. Hem bebeğinizin hem de kendinizin sağlığını koruyabilmeniz için birkaç önemli ayrıntıya dikkat etmelisiniz. Doğum öncesi gereken vitaminlerinizi almaya başlayın. Genellikle bu alacağınız takviyelerde folik asit, demir ve kalsiyum  bulunması gerekir. Bu dönemde ilaç alacaksanız mutlaka doktorunuza danışın.

İçiyorsanız sigarayı bırakın. Sigara kullanmanız; düşük yapma, plasenta ile ilgili kimi problemler yaşama ve erken doğum gibi, istenmeyen durumlarla karşılaşma riskinizi arttırır. Bunun yanında alkol kullanmayı bırakın. İçtiğiniz her bir bardak içki, bebeğinizin düşük kilolu doğma olasılığını arttırır ve öğrenme güçlüğü ve dikkat eksikliği gibi istenmeyen sorunlara yol açabilir.

Gebeliğin 4. haftası | Hafta hafta gebelik
Gebeliğin 4. haftası | Hafta hafta gebelik

Kimyasal ve tehlikeli maddelerden uzak durun. Günlük rutininizin ne olması gerektiği hakkında doktorunuzdan mutlaka bilgi alarak iş yeri ve ev ortamınız güvenle hale getirin.

Anne adayları bu dönemde bebeğinin ve kendi sağlığı için sağlıklı ve dengeli bir şekilde beslenmek zorundadır. Bu dönemde, karbonhidrat bakımından zengin, yağ oranı düşük, kolay sindirilebilir yiyecekler tercih edebilirsin. Ayrıca,yağlı ve aşırı tuzlu gıdalardan da uzak durmalısınız.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

Dayatılmış ideal güzellik algılarını onlar yıkacak!

Hoş geldin kızım, ne güzel geldin!

Müjde Ar’dan silahlı sahne...

SPONSORLU

Evdeki Günlük Mücadeleler İçin Pratik Çözümler