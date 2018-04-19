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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sağlık
19.04.2018 - 16:55, Son Güncelleme:

Gebeliğin 1. 2. ve 3. haftası | Hafta hafta gebelik

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Gebeliğin 1. 2. ve 3. haftası | Hafta hafta gebelik

Heyecanla bebeklerini kucaklarına alacakları günü bekleyen anne adaylarının cevabını en çok merak ettiği sorulardan biri de gebeliğin ilk 3 haftasında neler olduğu. Anne adayları, gebeliğin 1. 2. ve 3. haftalarında neler olduğunu ve nasıl belirtilerle karşılaşacaklarını araştırıyor. Peki, gebeliğin ilk 3 haftasında neler olur?

Yaklaşık olarak 38-40 hafta arası süren bir yolculuk olan hamilelik süresi boyunca anne adayları her hafta yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyor, gebelik her hafta yeni bir aşama kaydediyor. Bu uzun ama bir o kadar da heyecanlı yolculukta anne adayları, geçirecekleri aşamaları sorguluyor. İşte, hamilelikte ilk 3 hafta olacaklar ve hamilelik sürecine dair bilmeniz gerekenler...

GEBELİĞİN İLK 3 HAFTASI

Bu dönemde hamileliğin erken dönem semptomlarıyla başa çıkılmaya çalışılır. Vücudun kendini hamileliğe alıştırmaya çalıştı bu dönemde, henüz ortada bir bebek yoktur ancak vücut yumurtlama günü için hazırlık içindedir. Kadının vücudunda, rahmin iç çeperi kalınlaşır ve döllenmiş yumurtanın gelişi için yavaş yavaş hazırlanır.

Kanınızdaki hamilelik hormonları yeterince yükselmediği için ilk 3 haftada hamile olduğunuz anlamanız oldukça zordur. Spermin yumurtayla buluştuğu anı tam olarak tespit etmek bugünün şartlarıyla neredeyse imkansız. Doktorlar hamileliğin standart başlangıç tarihi olarak, son adet tarihini (SAT) ilk gün olarak belirlerler.

Uzmanlara göre gebeliğin ilk haftası, gebe kalmadan önceki son adet döneminin başlangıcıdır.  Hamilelik belirtileri kadınlarda genellikle bulantı, yorgunluk, artmış vajinal akıntı veya göğüslerde gerginlik hissi olarak kendini gösterir. Ayrıca, meme başının renginde koyulaşma ve adet kanamasının gecikmesi de en yaygın görülen belirtiler arasındadır. 

Hamilelikte bazı hormonların salgılanmasıyla birlikte, vücutta bir takım bazı değişiklikler gözle görülebilir hal alabilir. Kadınlar bu belirtileri takip ederek hamile olup olmadığı konusundan bir kanıya varabilir. Ancak gebeliğin ilk 3 haftasında bunu saptamak oldukça zordur.

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