Gebeliğin 1. 2. ve 3. haftası | Hafta hafta gebelik

Yaklaşık olarak 38-40 hafta arası süren bir yolculuk olan hamilelik süresi boyunca anne adayları her hafta yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyor, gebelik her hafta yeni bir aşama kaydediyor. Bu uzun ama bir o kadar da heyecanlı yolculukta anne adayları, geçirecekleri aşamaları sorguluyor. İşte, hamilelikte ilk 3 hafta olacaklar ve hamilelik sürecine dair bilmeniz gerekenler...

GEBELİĞİN İLK 3 HAFTASI

Bu dönemde hamileliğin erken dönem semptomlarıyla başa çıkılmaya çalışılır. Vücudun kendini hamileliğe alıştırmaya çalıştı bu dönemde, henüz ortada bir bebek yoktur ancak vücut yumurtlama günü için hazırlık içindedir. Kadının vücudunda, rahmin iç çeperi kalınlaşır ve döllenmiş yumurtanın gelişi için yavaş yavaş hazırlanır.

Kanınızdaki hamilelik hormonları yeterince yükselmediği için ilk 3 haftada hamile olduğunuz anlamanız oldukça zordur. Spermin yumurtayla buluştuğu anı tam olarak tespit etmek bugünün şartlarıyla neredeyse imkansız. Doktorlar hamileliğin standart başlangıç tarihi olarak, son adet tarihini (SAT) ilk gün olarak belirlerler.

Uzmanlara göre gebeliğin ilk haftası, gebe kalmadan önceki son adet döneminin başlangıcıdır. Hamilelik belirtileri kadınlarda genellikle bulantı, yorgunluk, artmış vajinal akıntı veya göğüslerde gerginlik hissi olarak kendini gösterir. Ayrıca, meme başının renginde koyulaşma ve adet kanamasının gecikmesi de en yaygın görülen belirtiler arasındadır.

Hamilelikte bazı hormonların salgılanmasıyla birlikte, vücutta bir takım bazı değişiklikler gözle görülebilir hal alabilir. Kadınlar bu belirtileri takip ederek hamile olup olmadığı konusundan bir kanıya varabilir. Ancak gebeliğin ilk 3 haftasında bunu saptamak oldukça zordur.