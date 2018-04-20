Gebeliğin 4. haftası | Hafta hafta gebelik

Uzun ve bir o kadar da heyecanlı bir yolculuk olan hamileliğin ilk evreleri sayılan 4. Haftada anne adayları ne gibi durumlarla karşılaşacaklarını merak ediyor. Her hafta yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalan kadınlar, gebelikte her hafta yeni bir aşama kaydediyor. İşte, hamilelikte 4. hafta olacaklar ve hamilelik sürecine dair bilmeniz gerekenler...

GEBELİĞİN 4. HAFTASI

Gebeliğin 4. haftası artık erken gebelik belirtilerinin görülmeye başlandığı ve vücutta bir takım değişimlerin fark edilemeye başladığı bir dönemdir. Bu haftanın sonunda adet gününüzün geciktiğini fark edeceksiniz. Eğer adet görür gibi birkaç gün ya da kısa süreli kanamanız olursa endişelenmeyin. Buna halk dilinde “lekelenme” deniyor. Bir hamilelik testi yaptırarak veya evde uygulayarak sonuca göre hamileliğinizi onaylayabilirsiniz. Eğer test pozitif ise doktorunuzu arayın veya bir doktor ile irtibata geçin. Böylece onunla hamileliğinizin diğer safhaları hakkında konuşup bilgi alabilirsiniz.

Gebeliğin bu safhasında, döllenmiş yumurta hücresi hızla çoğalmakta. Gelişen yumurta, fallop tüplerinde aşağıya doğru ‘uterus’a olan yolculuğunu tamamlayıp, ‘uterus’a yerleşir. Burada ikiye bölünür. Bu parçalardan biri uterus duvarına yapışarak burada plasentayı oluşturur. Diğer yarıyı desteklemek ve gelişimine yardımcı olmak, yani hücreyi beslemek misyonlarını yüklenir. Diğer yarı ise bebeği oluşturacaktır. Bu haftada bebeğin, beyninin oluşacağı bölüm meydana gelir ve sinirler oluşmaya başlar. Amnio sıvısı toplanmaya başlamıştır. Bu sıvı diğer haftalar ve aylar boyunca bebeğin, içinde rahat olabileceği bir ortam hazırlamış olacaktır.

4. haftadan itibaren yükselen hormonlara bağlı olarak mide bulantısı, yorgunluk, halsizlik gibi belirtiler anne adaylarında görülmeye başlanabilir. Dinlenerek ve beslenme düzeninizi kontrol etmeye özen göstererek bu tür olumsuz belirtilerin etkilerini azaltabilirsiniz. Bu tür olumsuz belirtiler 12 haftadan itibaren azalmaya başlar.

Anne adayları bu dönemde, taze meyve ve sebzeye ağırlık vermeli. yağlı ve şekerli gıdalardan mutlaka uzak durmalıdır. Ayrıca kafeinden sakınmalı ve besleyici gıdalara ağırlık vererek, faydasız kalorili gıdaları tüketmemelidir.