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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sağlık
20.04.2018 - 16:47, Son Güncelleme:

Gebeliğin 4. haftası | Hafta hafta gebelik

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Gebeliğin 4. haftası | Hafta hafta gebelik

Anne adaylarının en çok merak ettiği ve araştırdığı konulardan biri de, gebeliğin 4. haftasında neler olduğu ve nasıl belirtilerin ortaya çıktığıdır. Artık gebelik belirtilerinin yavaş yavaş kendini gösterdiği bu dönem hakkında bilgi almak isteyen anne adayları, gebeliğin 4. haftasına dair merak ettikleri konuları sorguluyor. Peki, gebeliğin 4. haftasında neler olur?

Uzun ve bir o kadar da heyecanlı bir yolculuk olan hamileliğin ilk evreleri sayılan 4. Haftada anne adayları ne gibi durumlarla karşılaşacaklarını merak ediyor. Her hafta yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalan kadınlar, gebelikte her hafta yeni bir aşama kaydediyor. İşte, hamilelikte 4. hafta olacaklar ve hamilelik sürecine dair bilmeniz gerekenler...

GEBELİĞİN 4. HAFTASI

Gebeliğin 4. haftası artık erken gebelik belirtilerinin görülmeye başlandığı ve vücutta bir takım değişimlerin fark edilemeye başladığı bir dönemdir. Bu haftanın sonunda adet gününüzün geciktiğini fark edeceksiniz. Eğer adet görür gibi birkaç gün ya da kısa süreli kanamanız olursa endişelenmeyin. Buna halk dilinde “lekelenme” deniyor. Bir hamilelik testi yaptırarak veya evde uygulayarak sonuca göre hamileliğinizi onaylayabilirsiniz. Eğer test pozitif ise doktorunuzu arayın veya bir doktor ile irtibata geçin. Böylece onunla hamileliğinizin diğer safhaları hakkında konuşup bilgi alabilirsiniz.

Gebeliğin bu safhasında, döllenmiş yumurta hücresi hızla çoğalmakta. Gelişen yumurta, fallop tüplerinde aşağıya doğru ‘uterus’a olan yolculuğunu tamamlayıp, ‘uterus’a yerleşir. Burada ikiye bölünür. Bu parçalardan biri uterus duvarına yapışarak burada plasentayı oluşturur. Diğer yarıyı desteklemek ve gelişimine yardımcı olmak, yani hücreyi beslemek misyonlarını yüklenir. Diğer yarı ise bebeği oluşturacaktır. Bu haftada bebeğin, beyninin oluşacağı bölüm meydana gelir ve sinirler oluşmaya başlar. Amnio sıvısı toplanmaya başlamıştır. Bu sıvı diğer haftalar ve aylar boyunca bebeğin, içinde rahat olabileceği bir ortam hazırlamış olacaktır.

4. haftadan itibaren yükselen hormonlara bağlı olarak mide bulantısı, yorgunluk, halsizlik gibi belirtiler anne adaylarında görülmeye başlanabilir. Dinlenerek ve beslenme düzeninizi kontrol etmeye özen göstererek bu tür olumsuz belirtilerin etkilerini azaltabilirsiniz. Bu tür olumsuz belirtiler 12 haftadan itibaren azalmaya başlar.

Anne adayları bu dönemde, taze meyve ve sebzeye ağırlık vermeli. yağlı ve şekerli gıdalardan mutlaka uzak durmalıdır. Ayrıca kafeinden sakınmalı ve besleyici gıdalara ağırlık vererek, faydasız kalorili gıdaları tüketmemelidir.

Gebeliğin 1. 2. ve 3. haftası | Hafta hafta gebelik
Gebeliğin 1. 2. ve 3. haftası | Hafta hafta gebelik
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