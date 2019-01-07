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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sağlık
07.01.2019 - 14:41, Son Güncelleme:

Grip nasıl geçer? Gribe neler iyi gelir?

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Grip nasıl geçer? Gribe neler iyi gelir?

Sıcaklığın yurt genelinde azalması ve kışın kendini hissettirmesi grip vakalarını artırdı. Özellikle yaşlılarda ve altta yatan kronik hastalığı olanlarda ölümcül sonuçlar doğurabilen grip, ciddiye alınması gereken bir sağlık problemi olarak dikkat çekiyor. Gripten muzdarip vatandaşlar, gribe nelerin iyi geleceğini ve gribin nasıl geçeceğini öğrenmek istiyor. Peki, grip nasıl geçer? gribe neler iyi gelir?

Kış aylarında en sık rastlanan sağlık sorunlarından biri de grip. Havaların soğuması ile birlikte özellikle çocukların ve yaşlıların gribe karşı önlem alma konusunda daha dikkatli olması gerekiyor. İşte, merakla araştırılan 'Grip nasıl geçer?' ve  'Gribe neler iyi gelir?' sorularının yanıtları...

Gripten bitkisel karışımlar ve alternatif tıp yöntemleriyle kurtulmak ya da etkilerini azaltmak mümkün. Hürriyet Gazetesi yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, bir yazısında gribe iyi gelen yöntemleri şöyle sıralamıştı; nezleye, gribe “evde üretilebilecek çözümler” neler, gelin onlara kafa patlatalım. Buyurun...

ÇÖZÜM 1
Tuzlu su gargarası

Tuzlu su ile gargara, boğaz iltihabından kurtulmanın muhtemelen en etkili ve de en ucuz çaresidir. Tuz çözeltisi hem ağız ve boğazdaki şişliğin giderilmesine hem de istenmeyen mikropları ortadan kaldırmaya yardım eder. İşlem gayet basit: Bir bardak ılık suyun içerisinde 1 dolu çay kaşığı tuzu çözündürün. Bu çözeltinin bir ağız dolusu miktarı ile 30 saniye süreyle gargara yapın ve uygulamayı 1-2 saatte bir tekrarlayın.

ÇÖZÜM 2
Elma sirkesi

Halk tababetinde yüzyıllardır kullanılan ev yapımı doğal ilaçlardan biri de elma sirkesidir. Elma sirkesinin etken maddesi de bakterilere karşı antiseptik etki gösteren asetik asittir. Tıbbın babası olarak bilinen Hipokrat “oksimel” olarak adlandırılan elma sirkesi ve bal karışımını, öksürük, yutak iltihabı, soğuk algınlığı tedavisinde kullanmıştır. Bir yemek kaşığı elma sirkesi ve (isteğe bağlı) bir yemek kaşığı bal ilave edilerek karıştırdığınız 1 bardak ılık suyu boğaz ağrısını gidermek için içebilir veya gargara yapabilirsiniz.

ÇÖZÜM 3
Ballı karışımlar

Tabiatın bize sunduğu eşsiz şifa kaynaklarından biri olan “hakiki bal”, boğaz ağrısını tedavi etmek için, genellikle başka doğal şeylerle karıştırılarak kullanılır. Bal enfeksiyon ile mücadele ve ağrı kesici etkisinin yanı sıra hazırlanan farklı karışımların tadını da cazip hale getirir. Balı ılık su, elma sirkesi veya soğuk algınlığında kullanılan çeşitli baharatlarla (tarçın, zencefil gibi) kombine edebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken en önemli bir nokta, balı 1-2 yaşından küçük çocuklara vermemenizdir. Balda bazen bulunabilen botulizm sporları onları etkileyebilir. Şekerden kaçınması gerekenlerin, yüksek şeker içeriği nedeniyle baldan uzak durmalarında fayda vardır.

ÇÖZÜM 4
Tavuk suyu çorbası

Tavuk çorbası bin yıllardır iyi bilinen doğal bir soğuk algınlığı devası. Bana göre tavuk sevmiyorsanız işkembe veya kelle paça çorbasını da deneyebilirsiniz. Tavuk suyu çorbaya havuç, zencefil, zerdeçal ve sarımsak da ekleyebilirsiniz. Çorba yapacak vaktiniz olmuyorsa katkısız hazır tavuk suyu alarak da çorbanızı hazırlayabilirsiniz. Böyle bir çorbanın hazırlanışını dün Kelebek’te “Bağışıklık çorbası” adıyla size ulaştırdık. Bir başka tarifi yine bugün tekrarladık. Deneyin, iyi gelecek!

ÇÖZÜM 5
Limonlu ılık su

Limonlu ılık su gargaraları, soğuk algınlığına bağlı boğaz ağrısını hafifleten ferahlık verici bir başka ev yapımı üründür. Limon, C vitamini ve antioksidanlar içerir. Ayrıca tükürük salgısını artırarak yutak mukozasının nemli kalmasına yardımcı olur. Limon, sıcak su ve bir parça bal ya da tuzun karıştırılması limonun yararlı etkilerini artırmaktadır.

ÇÖZÜM 6
Bol tarçınlı badem sütü veya salep

Bu da enteresan ve etkili bir ev yapımı çözüm. Salep hazır olarak satılıyor. Alıp kullanabilirsiniz. Bademli sütün hazırlanışına gelince...

Malzemeler şunlar: 1 bardak badem sütü, 1 çay kaşığı tarçın, çeyrek çay kaşığı karbonat, 1 yemek kaşığı bal

Hazırlanışı: Tarçın ve karbonatı karıştırdıktan sonra üzerine badem sütünü ilave ederek iyice karıştırın. Karışımı kaynamaya başlayıncaya kadar ısıttıktan sonra ateşten indirin ve bal ekleyerek karıştırın.

ÇÖZÜM 7
Hatmi çiçeği kökü

Hatmi çiçeği bitkisinin yaprakları, çiçekleri ve kökleri çok eski zamanlardan beri yutak iltihabı ve soğuk algınlığı tedavisinde kullanılıyor. Özellikle yaşlı hatmi kökleri “müsilaj” olarak da bilinen jelatin benzeri bir madde içeriyor. Müsilaj yutulduğunda yutak ve boğazı kaplayarak kayganlaştırır. Hatmi çiçeği kökünün etkili olduğu farklı çalışmalarda test edilmiş ve yüksek dozlarda bile toksik olmadığı bulunmuş.

Boğaz ağrısına bire bir olan hatmi çiçeğinin kurutulmuş yaprakları 1 litre kaynamış suyun içerisine atılarak beklenir ve süzülerek içilir.

1 litre soğuk suyun içerisine tülbende sarılarak konulan 30 gram kadar kurutulmuş hatmi kökü, en az 8 saat suyun içerisinde bırakılır. Hazırlanan içecek gün boyunca azar azar içilir.

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