Bizimkiler'in Abbas'ı korkuttu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriBizimkiler'in Abbas'ı korkuttu
GeriMagazin Bizimkiler'in Abbas'ı korkuttu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
İHA
06.03.2019 - 09:37, Son Güncelleme:

Bizimkiler'in Abbas'ı korkuttu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bizimkiler'in Abbas'ı korkuttu

Bir süre önce felç geçiren ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Hikmet Karagöz, Taksim Metrosu'nda yürüyen merdivenlerden inerken düştü. Kaşından ve yanağından yaralanan oyuncunun yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

Olay, Beyoğlu Taksim Metrosu'nun yürüyen merdivenlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, metroya binmek için yürüyen merdivenlerden inmeye çalışan Bizimkiler dizisinin Abbas'ı ünlü oyuncu Hikmet Karagöz bu sırada takılarak düştü. Karagöz, kaşından ve yanağından yaralandı.

Bizimkilerin Abbası korkuttu



Daha önce felç geçiren Karagöz ayağa kalkmakta zorlanınca sağlıkçı olduğu öğrenilen bir vatandaş ilk müdahaleyi yaptı.

Yapılan ilk müdahalenin ardından oyuncu, diğer vatandaşların da yardımıyla hava alması için metro istasyonundan dışarı çıkartıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti.

Bizimkilerin Abbası korkuttu



Müdahalenin ardından ünlü oyuncu ambulansla hastanede tedavi altına alındı. Ünlü oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

38
Bizimkilerin oyuncularına neler oldu
'Bizimkiler'in oyuncularına neler oldu?

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

110 bin liralık davada yeni gelişme!

İngiltere'ye taşınıyor!

Sahnedeki halinden eser yok... Sıfır makyaj Hande!

Dilan'ın zaferi