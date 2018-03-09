'Bizimkiler' dizisinin oyuncularına ne oldu

Dün hayatını kaybeden usta oyuncu Ercan Yazgan tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Birçok önemli projede yer alan Yazgan, 'Bizimkiler' dizisiyle ününe ün katmıştı.14 yıl yayınlanan 'Bizimkiler' dizisinde birbirinden ünlü isimler rol almıştı. Derleme: hurriyet.com.tr
'Bizimkiler' dizisi 14 yıl boyunca Türk televizyonlarında yayınlanmış, birkaç istisna dışında, yayınlandığı günlerin hep birincisi olmuş, izleyicinin en beğendiği, en çok ve en uzun süreyle izlediği dizi olma rekorunu elinde tuttu.
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