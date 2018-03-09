Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek >Magazin>'Bizimkiler' dizisinin oyuncularına ne oldu

'Bizimkiler' dizisinin oyuncularına ne oldu

Dün hayatını kaybeden usta oyuncu Ercan Yazgan tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Birçok önemli projede yer alan Yazgan, 'Bizimkiler' dizisiyle ününe ün katmıştı.14 yıl yayınlanan 'Bizimkiler' dizisinde birbirinden ünlü isimler rol almıştı. Derleme: hurriyet.com.tr

Hürriyet Haber
09.03.2018 - 10:59 | Son Güncelleme:
1 / 35
Bizimkiler dizisinin oyuncularına ne olduNext

'Bizimkiler' dizisi 14 yıl boyunca Türk televizyonlarında yayınlanmış, birkaç istisna dışında, yayınlandığı günlerin hep birincisi olmuş, izleyicinin en beğendiği, en çok ve en uzun süreyle izlediği dizi olma rekorunu elinde tuttu.

Derleme: hurriyet.com.tr

Etiketler: Bizimkiler , bizimkiler dizisi , Bizimkiler oyuncuları , bizimkiler dizisinin oyuncularına ne oldu

En Yeni Kelebek Galeriler

'Bizimkiler' dizisinin oyuncularına ne oldu

'Bizimkiler' dizisinin oyuncularına ne oldu

Çağatay da doğaya kaçtı! Yeni evine servet ödeyecek

Çağatay da doğaya kaçtı! Yeni evine servet ödeyecek

Ercan Yazgan'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

Ercan Yazgan'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

Ercan Yazgan yaşamını yitirdi

Ercan Yazgan yaşamını yitirdi

Ünlü futbolcunun oğlunu dövdüler! Olaylı gece

Ünlü futbolcunun oğlunu dövdüler! Olaylı gece

Yaşar Gaga son yolculuğuna uğurlandı

Yaşar Gaga son yolculuğuna uğurlandı

Herkes merakla bekliyordu: Kimsenin aklına gelmeyeni yaptı

Herkes merakla bekliyordu: Kimsenin aklına gelmeyeni yaptı

Can büyüdü

Can büyüdü

Ünlüler bu partiye akın etti

Ünlüler bu partiye akın etti

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri