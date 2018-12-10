45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu! İşte muhteşem gecede yaşananlar...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Magazin
10.12.2018 - 07:45, Son Güncelleme:

45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu! İşte muhteşem gecede yaşananlar...

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45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu! İşte muhteşem gecede yaşananlar...

Hürriyet okurlarının oylarıyla belirlenen 45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri, Zorlu Center’da düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği geceyi oyuncu Cem Davran ve Çağla Şıkel sundu.

Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı gecede eğlenceli ve duygusal anlar yaşandı. Türker İnanoğlu, Cüneyt Arkın, Gökçen Kaynatan, Nilüfer, Sıla ve Müslüm Gürses'in Onur Ödülü aldığı geceye Cem Yılmaz esprileriyle damga vurdu.

İŞTE 45. PANTENE ALTIN KELEBEK ÖDÜL TÖRENİNDE YAŞANANLAR...

Hürriyet Gazetesi ve Pantene işbirliği ile 45.si düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreni Zorlu PSM'de birbirinden ünlü isimlerin katılımı ile yapıldı. Gecede 45 dalda ödül verildi.

45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu İşte muhteşem gecede yaşananlar...

ÜNLÜLER KIRMIZI HALIDA

Hürriyet okurlarının oylarıyla belirlenen 45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde ünlü isimler şıklıkları ile göz doldurdu.

45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu İşte muhteşem gecede yaşananlar...

KANAL D VE CNN TÜRK'E ÖDÜL

En İyi Haber Programı ödülünü 'Tarafsız Bölge' programı ile Ahmet Hakan, En İyi Kadın Haber sunucusu ödülünü ise Buket Aydın aldı.

45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu İşte muhteşem gecede yaşananlar...

ALEYNA'NIN GÖZYAŞLARI

45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Pop Müzik" dalında ödüle layık görülen Aleyna Tilki, konuşması sırasında gözyaşlarını tutamadı.

45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu İşte muhteşem gecede yaşananlar...

CEM YILMAZ ESPRİLERİYLE GÜLDÜRDÜ

Jüri Özel Ödülü'nü almak için sahneye gelen Cem Yılmaz yaptığı esprilerle konukları güldürdü. Ödülünü alan Yılmaz, salonda bulanan sevgilisi Defne Samyeli'ye seslenerek " Bu ödülü gençliğimize kaldırıyorum" dedi.

45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu İşte muhteşem gecede yaşananlar...

'AMACIMIZ HER ZAMAN ÜRETMEK OLSUN'

"Onur Ödülü" MFÖ'den alan ünlü sanatçı Sıla yaptığı konuşmada "Çok teşekkür ederim. Bence en önemli kısmı süper kahramanlardan almış olmak. Bunun yanı sıra tabii ki onur duyuyorum. Teşekkür ederim. Amacımız her zaman üretmek olsun, bütün niyetim de budur. İyi akşamlar..." dedi.

45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu İşte muhteşem gecede yaşananlar...

AĞLAMAKTAN KONUŞAMADI

Gecede En iyi Çocuk Oyuncu Ödülü'nün sahibi 'Kadın' dizisinden Kübra Süzgün ile Ali Sami Sefil, 'Sen Anlat Karadeniz' dizisinden Demir Birinci oldu. Ödülünü, dizide annesini canlandıran Özge Özpirinçci'nin elinden alan Kübra Süzgün ağlamaktan konuşamadı...

45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu İşte muhteşem gecede yaşananlar...

ÜNLÜ İSİMLERİN GÖZÜNDEN ALTIN KELEBEK

Bu özel geceye katılan ünlü isimler yaşadıkları mutluluğu sosyal medya hesaplarından paylaştı. İşte ünlü isimlerin gözünden Altın Kelebek Ödülleri...

45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu İşte muhteşem gecede yaşananlar...

Cem Yılmaz, Hadise ve Hakan Altun'a böyle seslendi
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