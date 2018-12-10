45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu! İşte muhteşem gecede yaşananlar...
Hürriyet okurlarının oylarıyla belirlenen 45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri, Zorlu Center’da düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği geceyi oyuncu Cem Davran ve Çağla Şıkel sundu.
Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı gecede eğlenceli ve duygusal anlar yaşandı. Türker İnanoğlu, Cüneyt Arkın, Gökçen Kaynatan, Nilüfer, Sıla ve Müslüm Gürses'in Onur Ödülü aldığı geceye Cem Yılmaz esprileriyle damga vurdu.
İŞTE 45. PANTENE ALTIN KELEBEK ÖDÜL TÖRENİNDE YAŞANANLAR...
Hürriyet Gazetesi ve Pantene işbirliği ile 45.si düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreni Zorlu PSM'de birbirinden ünlü isimlerin katılımı ile yapıldı. Gecede 45 dalda ödül verildi.
ÜNLÜLER KIRMIZI HALIDA
Hürriyet okurlarının oylarıyla belirlenen 45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde ünlü isimler şıklıkları ile göz doldurdu.
KANAL D VE CNN TÜRK'E ÖDÜL
En İyi Haber Programı ödülünü 'Tarafsız Bölge' programı ile Ahmet Hakan, En İyi Kadın Haber sunucusu ödülünü ise Buket Aydın aldı.
ALEYNA'NIN GÖZYAŞLARI
45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Pop Müzik" dalında ödüle layık görülen Aleyna Tilki, konuşması sırasında gözyaşlarını tutamadı.
CEM YILMAZ ESPRİLERİYLE GÜLDÜRDÜ
Jüri Özel Ödülü'nü almak için sahneye gelen Cem Yılmaz yaptığı esprilerle konukları güldürdü. Ödülünü alan Yılmaz, salonda bulanan sevgilisi Defne Samyeli'ye seslenerek " Bu ödülü gençliğimize kaldırıyorum" dedi.
'AMACIMIZ HER ZAMAN ÜRETMEK OLSUN'
"Onur Ödülü" MFÖ'den alan ünlü sanatçı Sıla yaptığı konuşmada "Çok teşekkür ederim. Bence en önemli kısmı süper kahramanlardan almış olmak. Bunun yanı sıra tabii ki onur duyuyorum. Teşekkür ederim. Amacımız her zaman üretmek olsun, bütün niyetim de budur. İyi akşamlar..." dedi.
Gecede En iyi Çocuk Oyuncu Ödülü'nün sahibi 'Kadın' dizisinden Kübra Süzgün ile Ali Sami Sefil, 'Sen Anlat Karadeniz' dizisinden Demir Birinci oldu. Ödülünü, dizide annesini canlandıran Özge Özpirinçci'nin elinden alan Kübra Süzgün ağlamaktan konuşamadı...
ÜNLÜ İSİMLERİN GÖZÜNDEN ALTIN KELEBEK
Bu özel geceye katılan ünlü isimler yaşadıkları mutluluğu sosyal medya hesaplarından paylaştı. İşte ünlü isimlerin gözünden Altın Kelebek Ödülleri...
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