Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde şıklık yarışı

Hürriyet Gazetesi ve Pantene işbirliğiyle düzenlenen 45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreni, bu akşam Zorlu PSM’de yapılıyor... Törenin yapılacağı alana gelen ünlü isimler şıklıkları ile göz doldurdular...
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