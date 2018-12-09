Kanal D ve CNN TÜRK'e ödül
Hürriyet okurlarının oylarıyla belirlenen 45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde en iyi haber programı ödülünü 'Tarafsız Bölge' programı ile Ahmet Hakan, en iyi kadın haber sunucusu ödülünü ise Buket Aydın aldı.
Hürriyet Gazetesi ve Pantene işbirliği ile 45.si düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreni Zorlu PSM’de birbirinden ünlü isimlerin katılımı ile yapıldı.
EN İYİ HABER PROGRAMI: TARAFSIZ BÖLGE
En iyi haber programı ödülü, CNN TÜRK'te yayınlanan 'Tarafsız Bölge' programıyla Ahmet Hakan’a verildi.
Ödülü Hakan’a Demirören Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal takdim etti.
Ahmet Hakan ödülünü Demirören Medya Grubu Başkanı ve Hürriyet gazetesi İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal'ın elinden aldı.
EN İYİ KADIN HABER SUNUCUSU: BUKET AYDIN
En iyi kadın haber sunucusu Kanal D Haber’den Buket Aydın seçilirken Aydın’a ödülünü Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar verdi.
Buket Aydın'a ödülünü Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar verdi.
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