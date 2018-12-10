Hürriyet Gazetesi ve Pantene işbirliği ile 45'incisi düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödül töreni Zorlu PSM'de birbirinden ünlü isimlerin katılımı ile yapıldı. Gecede 45 dalda ödül verildi. Bu özel geceye katılan ünlü isimler yaşadıkları mutluluğu sosyal medya hesaplarından paylaştı. İşte ünlü isimlerin gözünden Altın Kelebek Ödülleri...
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