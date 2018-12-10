Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek >Magazin>Ünlü isimlerin gözünden Altın Kelebek Ödülleri

Ünlü isimlerin gözünden Altın Kelebek Ödülleri

Hürriyet Gazetesi ve Pantene işbirliği ile 45'incisi düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödül töreni Zorlu PSM'de birbirinden ünlü isimlerin katılımı ile yapıldı. Gecede 45 dalda ödül verildi. Bu özel geceye katılan ünlü isimler yaşadıkları mutluluğu sosyal medya hesaplarından paylaştı. İşte ünlü isimlerin gözünden Altın Kelebek Ödülleri...

Hürriyet Haber
10.12.2018 - 08:25 | Son Güncelleme:
1 / 11
Ünlü isimlerin gözünden Altın Kelebek ÖdülleriNext

Hürriyet Gazetesi ve Pantene işbirliği ile 45'incisi düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödül töreni Zorlu PSM'de birbirinden ünlü isimlerin katılımı ile yapıldı. Gecede 45 dalda ödül verildi.

Bu özel geceye katılan ünlü isimler yaşadıkları mutluluğu sosyal medya hesaplarından paylaştı. İşte ünlü isimlerin gözünden Altın Kelebek Ödülleri...

Etiketler: altın kelebek ödülü , pantene altın kelebek

En Yeni Kelebek Galeriler

Ünlü isimlerin gözünden Altın Kelebek Ödülleri

Ünlü isimlerin gözünden Altın Kelebek Ödülleri

Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde şıklık yarışı

Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde şıklık yarışı

Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan ölümden dönmüştü! Aylar sonra ilk fotoğraf geldi

Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan ölümden dönmüştü! Aylar sonra ilk fotoğraf geldi

'Hamileyim üzülüyorum'

'Hamileyim üzülüyorum'

Dünya güzeli belli oldu! Türkiye'yi temsil eden Şevval Şahin dereceye girdi mi?

Dünya güzeli belli oldu! Türkiye'yi temsil eden Şevval Şahin dereceye girdi mi?

Moralsiz Sıla!

Moralsiz Sıla!

Uğur Akkuş’tan itiraf: Ben de iki yıldır...

Uğur Akkuş’tan itiraf: Ben de iki yıldır...

Yeni yaşını dostlarıyla kutladı!

Yeni yaşını dostlarıyla kutladı!

Dünyanın en iyi mankenleri

Dünyanın en iyi mankenleri

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2018
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.