Reçelinden dolmasına ayvayla yapabileceğiniz lezzetler

Kış aylarının en sevilen meyvelerinden biri şüphesiz ayva! Hem ekonomik, hem lezzetli, hem de oldukça faydalı olan bu meyve ile yapabileceğiniz sayısız lezzet var. İşte size reçelinden tatlısına birbirinden güzel ayvalı tarifler...
AYVA KOMPOSTOSU
Malzemeler
1 kilogram ayva, 3 adet karanfil, ½ limonun suyu, 2 su bardağı şeker.
Yapılışı
Ayvaları güzelce yıkayın, soyun ve çekirdeklerini ayıklayın. Hepsini küp küp doğrayıp üzerini geçecek kadar su ekleyin ve haşlamaya alın. Haşlanırken içine karanfilleri ve limon suyunu ilave edin. Son olarak, şekeri ekleyin ve 15 dakika kadar bu şekilde pişirin.
AYVA TATLISI
Malzemeler
4 adet ayva, 2 su bardağı su, 1 su bardağı şeker, 1 çubuk tarçın, 2 adet karanfil. Süslemek için kaymak ve ceviz.
Yapılışı
Ayvaların kabuklarını soyun, ikiye bölün ve çekirdeklerini çıkarın. Bir tencereye suyu, şekeri, tarçını ve karanfili koyun. Şeker eriyene kadar pişirin. Ayvaları tepsiye dizin ve üzerine bu şerbeti dökün. Ayvaları 180 derece fırında yumuşayana kadar pişirin. Üzerine kaymak ve ceviz ekleyerek servis edin.
AYVALI KEREVİZ SALATASI
Malzemeler
1 büyük boy kereviz, 1 orta boy ayva, birkaç diş sarımsak, zeytinyağı, isteğe göre limon suyu, taze zencefil rendesi, dövülmüş ceviz, ½ kilogram süzme yoğurt.
Yapılışı
Kereviz ve ayvanın kabuklarını soyun. Rendenin büyük tarafı ile rendeleyin. İçerisine sarımsak ve zeytinyağı ekleyin. İsteğe göre, limon suyu, taze zencefil rendesi ve ceviz de ekleyebilirsiniz. Son olarak yarım kilo süzme yoğurdu salatanın üzerine dökerek servis yapın.
AYVALI MUHALLEBİ
Malzemeler
2 adet ayva, 1 su bardağı şeker. Muhallebisi için 5 su bardağı süt, ½ yarım su bardağı şeker, 1 paket vanilya, ½ su bardağı nişasta.
Yapılışı
Ayvaları suda haşlayın ve blender’dan geçirin. Bu pürenin içine şekeri ekleyin ve ocakta karıştırarak pişirin. Bir yandan da muhallebi için süt, şeker, vanilya ve nişastayı karıştırın. Muhallebiniz kıvam alınca kâselere dökün ve üzerine hazırladığınız ayvalı karışımdan ekleyin.
AYVA REÇELİ
Malzemeler
2 adet ayva, 2-3 tane karanfil, 1 su bardağı şeker.
Yapılışı
Ayvaların kabuklarını soyun, küçük parçalara ayırıp çekirdeklerini de ekleyerek tencereye alın ve üzerini çok az geçecek şekilde su, karanfil ve şekeri ekleyin. Jöle kıvamına gelene kadar pişirin ve kavanozlara alın.
AYVA KONSERVESİ
Malzemeler
1 kilogram ayva, 3 su bardağı şeker, 2-3 karanfil ve 1 çubuk tarçın.
Yapılışı
Ayvaların kabuklarını soyun ve küçük küçük parçalara ayırarak bol suda haşlayın. Daha sonra içine şeker, karanfil ve tarçını ilave edin. Bu karışım kaynamaya başladığında suyuyla beraber büyük kavanozlara alın ve kavanozların kapağını sıkıca kapatın. Kavanozları ters çevirip serin ve güneş almayan bir yerde saklayın. Kahvaltılarda ya da tatlılarda rahatlıkla kullanabilirsiniz.
AYVA DOLMASI
Malzemeler
4 adet iri ayva, zeytinyağı. Harcı için pirinç, soğan, salça, sarımsak, maydanoz ve karabiber, pul biber, kimyon gibi malzemeler kullanabilirsiniz.
Yapılışı
Ayvaların kabuklarını soyun. Üst ve alt kısımlarını yuvarlak olarak kesin ve içlerini oyun. Ayrı bir yerde her zaman hazırladığınız gibi iç harcınızı hazırlayın. Hazırladığınız harcı ayvaların içerisine koyun. Kestiğiniz üst ve alt kısımları kapak olarak kullanın. Ayvaların yarısına gelecek şekilde su ve zeytinyağı ekleyerek orta ateşte pişirin.
AYVA MARMELADI
Malzemeler
1 kilogram ayva, 1 su bardağı şeker, 2 tatlı kaşığı toz tarçın.
Yapılışı
Ayvaları güzelce yıkayın kabuklarını soyun ve daha kolay haşlanması için küçük küçük doğrayın. Haşladığınız ayvaları blender’a alın ve püre haline getirin. Püreyi ocağa alın ve içine şekeri ve tarçını ekleyin. Şekerler eriyene kadar pişirin.
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