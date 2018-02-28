Herkese ciğeri sevdirecek 5 tarif

Ciğer, zengin bir protein kaynağı olmasının yanı sıra D, A vitaminleri ve mineraller açısında da çok besleyici. Buna rağmen herkes tarafından sevilmediğini söyleyebiliriz. Ancak farklı pişirme teknikleriyle ciğeri oldukça lezzetli hale getirebilirsiniz. İşte öneriler...

ARNAVUT CİĞERİ

Malzemeler

500 gram ciğer, 1 su bardağı un, tuz karabiber vb. baharatlar. Kızartmak için ayçiçeği yağı.

Yapılışı

Ciğerin zarını soyduktan sonra kuşbaşı doğrayın. Unu ve isteğe bağlı baharatları bir kaba boşaltın. Ciğerleri una iyice bulayın. Sıcak ayçiceği yağının içine ciğerleri bırakıp kızartmaya başlayın. Kızaran ciğerleri, altına havlu kağıt serdiğiniz bir tabağa alın. Böylece havlu kağıt fazla yağı emer. Arnavut ciğerine en çok yakışan soğan salatasıyla karıştırıp afiyetle yiyebilirsiniz.

YAPRAK CİĞER

Malzemeler

500 gram ciğer, tuz, kızartmak için sıvı yağ, 2 adet domates, 4-5 adet acı biber.

Yapılışı

Ciğeri temizledikten sonra parmak kalınlığında şeritler halinde doğrayın. İyice tuzlayın ve kızgın yağda kızartmaya başlayın. Kızarırken tavaya acı biberleri atın. Domatesleri halka şekilde doğradıktan sonra onları da yağa atın. Domatesler ve biberler tam pişmeden ateşten alın.

CİĞER KEBABI

Malzemeler

1 kilogram ciğer, 1 kuru soğan, 3 diş sarımsak, sıvı yağ, baharat.

Yapılışı

Soğanı ve sarımsağı rendeleyin. İçine biraz yağ ve baharat ilave edip karıştırın. Kuşbaşı doğranmış ciğerleri de ilave edip 2-3 saat bekletin. Daha sonra şişlere dizin ve mangalda pişirin.

CİĞER KAVURMA

Malzemeler

500 gram ciğer, 1 adet kuru soğan, tuz, baharat, yarım demet maydanoz.

Yapılışı

Zarı soyulmuş ve kuşbaşı doğranmış ciğerleri yıkayın. Soğanı ince ince kıydıktan sonra bir tencerede kavurun. Ciğerleri ekleyip kavurmaya devam edin. Ciğer kendi suyunu çekene kadar pişirin. Baharatları ekleyip yemeği ateşten alın. Üzerine dilediğiniz miktarda taze maydanoz ekleyip servis edebilirsiniz.

CİĞERLİ İÇ PİLAV TARİFİ

Malzemeler

300 gram ciğer, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 adet kuru soğan, 2 kaşık dolmalık fıstık, 1 yemek kaşığı kuş üzümü, 1 su bardağı pirinç, 2 su bardağı kaynar su, tuz.

Yapılışı

Ciğerleri küçük küçük doğrayın ve yıkayıp süzün. Daha sonra tereyağı ve sıvı yağı tencereye koyun. İnce doğranmış soğanı tencerede kavurun. Ardından dolmalık fıstığı da ekleyip kavurmaya devam edin. Sonra ciğerleri ve kuş üzümünü de ekleyip ciğerler rengini değiştirene kadar kavurun. Pirinci iyice yıkadıktan sonra tencereye ekleyin ve çok karıştırmadan 2 su bardağı kaynar suyu, tuzu ekleyip altını kısıp suyunu çekene kadar pişirin.

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