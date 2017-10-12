Kazanılmış haklar geri mi alınacak?

HOLLANDA’da Başbakan Mark Rutte önderliğinde dört partinin, koalisyon protokolünde anlaşmaya vardıklarını hatırlatan Yeneroğlu, “Protokolde göç ve entegrasyon politikalarıyla ilgili yer alan bazı hususlar, bir zamanların çok kültürlü Hollandasından vazgeçildiği görüşünü destekler mahiyettedir. Yeni nesillerde çifte vatandaşlığın olağan olması gerekirken kurulacak hükümetin hedefinin tek vatandaşlık olarak ifade edilmesi bu yeni politikanın bariz bir örneğidir” dedi.

‘MAKBUL VATANDAŞ’ PEŞİNDELER

“Mustafa Yeneroğlu, açıklamasında şunları dile getirdi:

“’Entegre olmayanların oturum hakkını kaybetmesi’ veya ‘entegrasyon testlerinde başarılı olanların durumunun yeniden değerlendirilmesi’ gibi hedefler demokratik bir hukuk devletinin entegrasyon politikasının düştüğü hali göstermektedir. Bu adımlarla birlikte çoğulculuğun teşvik edilmesi yerine homojen bir toplum için makbul vatandaş oluşturma politikası güdüleceği görülmektedir. Hollanda vatandaşlığı için Hollanda’da yaşanılması gereken sürenin 4 yıldan 5 yıla çıkarılması hedefi de bu amacı desteklemektedir.”

‘MÜSLÜMAN AZINLIĞA KARŞI KÖR, SAĞIR VE DİLSİZ’

“‘Entegre olmak’ gibi göreceli bir durumdan hareketle göçmenlerin kazanılmış hakları geri alınabilecektir. Bununla birlikte iş hayatında yaşanılan ayrımcılıkla mücadele için hazırlanan eylem planının hayata geçirilmesinin protokole alınması, göçmenlerin temel sorunlarından birine ilişkin söylem düzeyinde hassasiyetin oluştuğunun işaretidir. Ancak Müslümanların ve İslami kuruluşların ihtiyaçlarına yönelik herhangi bir içeriğin olmaması, koalisyon partilerinin ülkede yaşayan Müslüman azınlığa karşı kör, sağır ve dilsiz olduğunu kanıtlamaktadır.”

‘TÜRKİYE İLE YENİ BİR SAYFA AÇMA NİYETİNDE DEĞİL’

Koalisyonun, Türkiye ile ilgili yaklaşımının da ikili ilişkileri geliştirici nitelikte olmadığını belirten Yeneroğlu, “Bu bağlamda, son dönemde diğer bazı Avrupa ülkelerinde de görülen klişelere yer verilmesi, Hollanda ile ilişkilerimizde gelinen son nokta itibarıyla çok da şaşırtıcı değildir” dedi.

Protokolde, AB ile yürütülen müzakerelerde Türkiye’nin alınan kararları uygulamadığı ve insan haklarıyla hukuk devleti ilkelerini ihlal ettiği iddialarına yer verilmesinin, Hollanda siyasetinde Türkiye’ye karşı hakim olan yaklaşımın değişmediğinin göstergesi olduğunu dile getiren Yeneroğlu, “Anlaşılan Hollanda, ülkemizle yeni bir sayfa açma niyetinde değildir” yorumunu yaptı.