ALMAN Focus dergisine röportaj veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Alman şirketlerinin Türkiye’de teröre destek şüphesiyle kara listeye alınması skandalının tüm yönleriyle aydınlatılmasını istedi. Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

“Biz bu skandalın tüm detaylarıyla açığa çıkmasını bekliyoruz. Bu kara listeyi kim hazırladı? Alman şirketleri niçin endişeli durumun içine sokuldu? Başbakan’ın Alman şirket temsilcileriyle görüştüğünü ve hükümetin geri adım attığını gazetelerden okuyoruz. Ama bu yeterli gelmez. Her şey açığa çıkmalı ve Alman makamları bu konuda detaylı biçimde aydınlatılmalı. Yabancı sermaye sadece hukuk devletinin, adaletin, güvenliğin ve mülkiyet güvencesinin bulunduğu yere gider.”

‘TERÖRİSTLER İADE EDİLMELİ’

Kılıçdaroğlu, “Türk hükümeti Almanya’yı teröristleri iade etmemekle suçluyor. Alman kamuoyunda, Türkiye’de tutuklu Alman vatandaşlarının bunun için rehin alındığı algısı var. Bu suçlama haklı bir suçlama mı?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Benim partim de Almanya’ya kaçmış ve bizim terörist olarak gördüklerimizin iadesinden yana. Terör tüm medeni ülkelerin birlikte mücadele etmesi gereken bir sorun. Ama bu nedenle Almanları gözaltına almak gayrimeşru.”

CHP’DEN FOCUS’A TEKZİP

Focus dergisi, CHP Lideri’nin “Türkiye’de halihazırda kimsenin can ve mal güvenliği garantisi yok” sözlerini ise Alman turistlere bir uyarısıymış gibi yansıttı. CHP yönetimi, Focus’un “Kılıçdaroğlu, güvenlik riskleri konusunda Türkiye’ye gelecek Alman tatilcileri uyardı” yorumuna itiraz etti, bu bölümün yazarın kendi yorumu olduğunu kaydederek dergiye tekzip yollandığını bildirdi. CHP’den edinilen bilgiye göre, Kılıçdaroğlu, röportajda, “Ben aşağı yukarı bütün salı, grup konuşmalarında ‘Türkiye’de kimsenin can ve mal güvenliği yoktur’ diyorum. Dolayısıyla iş dünyasının endişe içinde beklediği, sivil toplum örgütlerinin, meslek kuruluşlarının büyük ölçüde sesini çıkaramadığı bir süreç yaşıyoruz, hukukun dışlandığı adaletin olmadığı bir süreç yaşıyoruz” dedi. Kılıçdaroğlu, tutuklanma ihtimaline ilişkin soruya da “Elbette endişe duymuyorum” yanıtını verdi.