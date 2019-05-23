Merak sayfasında bu hafta: Bilmeyenlere hediye, bilenlere müjde...
126. sayımızın Merak köşesinden herkese merhaba...
HAFTANIN SANAT ESERİ:
EDEBİYATTAN KAĞIT SANATINA: SHARING WORLDS
Kağıt sanatı alanında üretim yapan Zim & Zou, Sharing Worlds: The Nobel Prize in Literature sergisi için Nobel Ödülü edebi eserlerden ilham alan minyatür bir dünya yaratmış. Hoşgörü temalı gezici sergi, disiplinler arası sanat üretimi açısından oldukça ilgi çekici örneklerle yazarların hayal dünyasının kağıt sanatıyla ihtişam içinde yeniden kurgulandığı sanat eserleri olarak karşımıza çıkmış.
HAFTANIN YOUTUBE KANALI:
YOUTUBE CAMİAMIZIN YÜZ AKI: KUTSAL MOTOR
Kendisini, “Sinema, televizyon ve eğlence kültürü üzerine bir YouTube kanalı.” Olarak tanımlayan kanal popüler kültürün hemen her alanıyla ilgili eğlenceli video içerikler hazırlıyor. Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler, Kıraathane ve Jeton düştü isimli içerikleriyle, temasıyla ilgili eğlenceli ve bilgilendirici konularda zaman zaman ülke gündemi belirleyen işlere imza atıyorlar. Takibe hakikaten değer.
HAFTANIN DİZİSİ:
BİLMEYENLERE HEDİYE, BİLENLERE MÜJDE: RICK AND MORTY
Sevenleri için büyük bir tutkuya dönüşmüş, üzerine dizi tanımam diyenleri dernek kurma noktasına getirmiş şahane bir dizi Rick an Morty. Dede ve torunun akıl dışı maceraları her defasında şaşırtmayı ve eğlendirmeyi başarıyor. En başta o laf kalabalığı içinde yorucu bir hengame ile boğuşmak zorunda kalıyorsunuz ancak sonrası müthiş bir keyif. Bilmeyenlerin ağzını yeterince sulandırdığımızı umarak diziyi bilen takipçilerine müjde vermek için de zaman geldi demektir: Rick and Morty’nin yeni bölümleri yıl sonunda geliyooorr!!!
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