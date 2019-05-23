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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kampüs
23.05.2019 - 12:15, Son Güncelleme:

Merak sayfasında bu hafta: Bilmeyenlere hediye, bilenlere müjde...

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Merak sayfasında bu hafta: Bilmeyenlere hediye, bilenlere müjde...

126. sayımızın Merak köşesinden herkese merhaba...

HAFTANIN SANAT ESERİ:

Merak sayfasında bu hafta: Bilmeyenlere hediye, bilenlere müjde...


EDEBİYATTAN KAĞIT SANATINA: SHARING WORLDS

Kağıt sanatı alanında üretim yapan Zim & Zou, Sharing Worlds: The Nobel Prize in Literature sergisi için Nobel Ödülü edebi eserlerden ilham alan minyatür bir dünya yaratmış. Hoşgörü temalı gezici sergi, disiplinler arası sanat üretimi açısından oldukça ilgi çekici örneklerle yazarların hayal dünyasının kağıt sanatıyla ihtişam içinde yeniden kurgulandığı sanat eserleri olarak karşımıza çıkmış.

 

HAFTANIN YOUTUBE KANALI:


Merak sayfasında bu hafta: Bilmeyenlere hediye, bilenlere müjde...

YOUTUBE CAMİAMIZIN YÜZ AKI: KUTSAL MOTOR

Kendisini, “Sinema, televizyon ve eğlence kültürü üzerine bir YouTube kanalı.” Olarak tanımlayan kanal popüler kültürün hemen her alanıyla ilgili eğlenceli video içerikler hazırlıyor. Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler, Kıraathane ve Jeton düştü isimli içerikleriyle, temasıyla ilgili eğlenceli ve bilgilendirici konularda zaman zaman ülke gündemi belirleyen işlere imza atıyorlar. Takibe hakikaten değer.

 

HAFTANIN DİZİSİ:


Merak sayfasında bu hafta: Bilmeyenlere hediye, bilenlere müjde...

BİLMEYENLERE HEDİYE, BİLENLERE MÜJDE: RICK AND MORTY

Sevenleri için büyük bir tutkuya dönüşmüş, üzerine dizi tanımam diyenleri dernek kurma noktasına getirmiş şahane bir dizi Rick an Morty. Dede ve torunun akıl dışı maceraları her defasında şaşırtmayı ve eğlendirmeyi başarıyor. En başta o laf kalabalığı içinde yorucu bir hengame ile boğuşmak zorunda kalıyorsunuz ancak sonrası müthiş bir keyif. Bilmeyenlerin ağzını yeterince sulandırdığımızı umarak diziyi bilen takipçilerine müjde vermek için de zaman geldi demektir: Rick and Morty’nin yeni bölümleri yıl sonunda geliyooorr!!!

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