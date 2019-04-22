Merak: 22 - 28 Nisan Haftası
122. sayımızın Merak köşesinden merhaba! Haftanın öne çıkan filmi, bir solukta izlenip tüketilecek dizisi ve bol keşif garantili Youtube kanalı burada!
HAFTANIN FİLM ÖNERİSİ: GOLDEN GLOVE
Fatih Akın'ın yeni filmi Der Goldene Handschuh'un (The Golden Glove) büyük ses getirerek ülkemizde de vizyona girdi. Heinz Strunk'ın 2016 yılında yayımlanan aynı adlı romanından uyarlanan filmin senaryosu ve yönetmenliği Fatih Akın'a ait. Filmin hikayesi 1970'li yıllarda geçiyor ve Hamburg'da dört kadını öldüren ve öldüreceği kişileri Zum Goldenen Handschuh adlı bardaki kişilerden seçen seri katil Fritz Honka'nın başından geçenler anlatılıyor. Der Goldene Handschuh'un kadrosunda Jonas Dassler, Marc Hosemann, Katja Studt ve Margarete Tiessel gibi isimler yer alıyor. Film, gelecek ay düzenlenecek 69. Berlin Film Festivali'nde prömiyerini yapıp Altın Ayı için yarıştıktan sonra geçtiğimiz haftalarda Başka Sinema aracılığıyla ülkemizdeki sinemaseverlerle buluştu.
HAFTANIN YOUTUBE KANALI: TRAIL OF US
Youtube’da sayısız seyahat kanalı olduğu malumunuzdur. Ancak ülkemizden, oldukça farklı özellikleriyle sıyrılan bir örneği bu hafta sizinle paylaşacağız. Trail of Us. Kurumsal hayattan çıkardıkları sonuçla kendilerini yollarda bulan gezgin bir çiftin, Burçin ve Erdi’nin yolculuklarına şahitlik edebileceğiniz bu eğlenceli kanalda, kendinizi kah köpek balıklarıyla yan yana yüzerken kah dağların zirvesine tırmanırken bulabilirsiniz. Çalıştıkları mobil reklam firmasında tanışıp yollarda ortak hikayeler yazarak kurumsal hayat ve seyahat tutkularını bir arada götürmeyi başaran çiftin ilginç videoları görülmeye değer.
HAFTANIN DİZİ ÖNERİSİ: RUSSIAN DOLL
New York’ta yaşayan genç bir kadın Nadia Vulvokov, 36. yaş gününde bir araba kazası geçirip ölüyor. Ancak bir kaç saniye sonra, kendisine doğum günü partisi verilen mekanın tuvaletinde uyanıyor, yani yeniden hayata dönüyor. Bu olayı defalarca ve defalarca yaşadıktan sonra ise bu olağanüstü durumun neden başına geldiğini araştırmaya başlıyor. Sürekli sigara içen ve ağzından küfür eksik olmayan Nadia’nın trajikomik düştüğü durumlar, sempatikliği, özgür ruhu ve hem mütevazı hem de aykırı duruşu ortaya özgün bir karakter ortaya çıkarmış. Dizide başrolde yer alan Nadia Vulvokov‘u canlandıran Natasha Lyonne; Alan Zaveri‘yi canlandıran Charlie Barnett ve Maxine‘i canlandıran Greta Lee. Dizinin yaratıcı ekibinde ise Leslye Headland, Natasha Lyonne, Amy Poehler var.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle