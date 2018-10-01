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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Kampüs
01.10.2018 - 10:49, Son Güncelleme:

Bir teşekkürün peşinde: Coolin

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Bir teşekkürün peşinde: Coolin

Diyabet hastalarının sürekli yanlarında taşımak zorunda oldukları insülin iğneleri, hayatlarındaki özgürlük alanını ne kadar kısıtlıyor, bilenler bilir. Koray Hisarlı ve arkadaşları tam bu özgürlük ihtiyacından kaynaklanan bir girişimle diyabet hastalarına daha konforlu bir hayat sunmak için yola çıkmışlar ve Collin’i yaratmışlar.

Öncelikle sizi tanıyarak başlayalım. Hikayeniz nedir, nasıl yollardan bu noktaya gelindi, ekip nasıl toplandı?

Bazen yaptığımız şeyleri geliştirmek isteriz ve bunun yollarını ararız ya. Benim hikayemde  böyle bir arayıştı. Tıp okumak isteyip, endüstriyel tasarımcı olup, girişimci olarak buldum kendimi. Şimdi hepsine dokunan bir noktada duruyorum. Kağıt üstünde kalan, yaratmak istediğim değerleri gerçekleştirebilme isteği beni girişimciliğe yönlendirdi ve sonrasında ortağımı buldum. Yolun çok başındaydık ama Türkiye Girişimcilik Vakfı’nda edindiğim tecrübelerle taşlar yerine oturdu. İçerisinde bulunduğumuz girişimcilik ekosistemi sayesinde 6 ay sonrasında ekibimiz tamamlanmıştı zorlu bir sürecin sonunda. Ekip birbirini zaman içinde buldu diyebiliriz.

 

Girişimcilik artık gençler için bir çıkış yolu. Bir genç neden girişimci olur ve sizin kendi adınıza bu soruya verdiğiniz cevap nedir?

Bence girişimcilik insanlara daha büyük bir kitleye ulaşabilmenin ve insanların hayatlarına dokunabilmenin yolunu açıyor. Şirketleştiğimizden beri iletişime geçtiğimiz veya bizi duyan diyabet hastaları ile kurduğumuz iletişim bizim için çok değerli. Sorunlarına çözüm bulabildiğimiz diyabet hastalarından duyduğumuz o samimi ‘Teşekkürler’ sözü bizi bu yolda motive eden ve neden girişimci olduğumuzu hatırlatan etken.

 

“Sorunlarına çözüm bulabildiğimiz diyabet hastalarından duyduğumuz o samimi ‘Teşekkürler’ sözü bizi bu yolda motive eden ve neden girişimci olduğumuzu hatırlatan etken.”

Bir teşekkürün peşinde: Coolin

Fikrin doğuş aşaması hakkında da konuşmak isteriz. Mesela bu fikrin yatırım yapmaya değer olduğuna inandığınız o ilk ortamı hatırlıyor musunuz? Ne konuşuldu o masada ve ilk tepkiler nasıldı?

Arkadaşlarınızla otururken ‘Keşke şöyle bir şey yapsak!’ dediğiniz bir konuşma olur ya, Coolin’de bu şekilde doğan bir fikirdi. Buz akülerinin oluşturduğu plastik israfını engellemekti başlangıçtaki amacı, sonradan diyabet hastalarının ihtiyaçlarını gördüğümüzde Coolin tam anlamıyla şekillendi. Daha ürünü yeni geliştirmeye başladığımız noktada katıldığımız ilk girişimcilik platformunda uluslararası bir yatırım fonundan bir temsilcinin ilgilendiği 4 projeden biriydi. Bir anda hızlandırıcı ve yatırımcılarla görüşmeye başlayınca bu fikrin önemine olan inancımız tam anlamıyla oturdu.

 

Coolin medikal alana yönelik bir girişim. Aslında biraz dinleyelim Coolin nedir, ne işe yarar ve hangi ihtiyacı gidermek adına ne tür avantajlar vadederek doğdu?

Coolin, diyabet hastalarının hayatlarını kolaylaştırmak için geliştirdiğimiz akıllı, taşınabilir soğutucu. Bilinçli diyabet hastaları ilaçlarının bozulma ihtimalini ortadan kaldırmak ve ölümcül tehlikeler yaşamamak için insülin kalemlerini 2 ile 8 santigrat derece arasında taşırlar. Coolin, ilaçları 72 saate kadar soğuk zincir standartlarında tutar, soğutmanın yanı sıra donmayı da engeller. Ürün hem şarj edilerek hem de buzdolabına bekletilerek tekrar kullanılabilir hale gelebilir. Ürünün akıllı olmasının nedeni ise insülin tüketiminizi takip etmesi, ilacınızı kullanmayı unutmanızı ya da unutup fazla kullanmanızı engellemek için gerekli hatırlatmaları telefon uygulaması üzerinden yapabilmesidir. Aynı zamanda ilacınızı bir yerde unuttuğunuzda size bildirir.

Ürünün piyasada birebir rakibi olmamakla beraber rakiplerinden tam anlamıyla diyabetlilere bir asistan olması yönüyle ayrılıyor.

 

Bundan sonrasını da konuşmak isteriz. Başlarken koyduğunuz hedeflerin neresindesiniz ve şimdi nereyi hedefliyorsunuz?

Şu an Ar-Ge sürecini bitirip ilk çalışan prototipimizi tamamladık. Seri üretime hazırlanmak ve satış sonrası operasyonlarımızı başlatabilmek için yatırım turlarına hazırlanıyoruz. Ar-Ge’yi bitirmek için kendimize koyduğumuz 1 yıllık hedefi bitirmiş olduk. Piyasaya taşınabilir soğutucu ihtiyacına cevap veren 2 farklı ürünle girerek başlayacağız. Geliştirdiğimiz bu teknolojiyi önümüzdeki aşamalarda organ ve kan nakli için taşıma çantaları başta olmak üzere farklı medikal çözümler üretmek için kullanmayı hedefliyoruz.

Röportaj: Erkmen Özbıçakçı

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