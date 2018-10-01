Bir teşekkürün peşinde: Coolin

Öncelikle sizi tanıyarak başlayalım. Hikayeniz nedir, nasıl yollardan bu noktaya gelindi, ekip nasıl toplandı?

Bazen yaptığımız şeyleri geliştirmek isteriz ve bunun yollarını ararız ya. Benim hikayemde böyle bir arayıştı. Tıp okumak isteyip, endüstriyel tasarımcı olup, girişimci olarak buldum kendimi. Şimdi hepsine dokunan bir noktada duruyorum. Kağıt üstünde kalan, yaratmak istediğim değerleri gerçekleştirebilme isteği beni girişimciliğe yönlendirdi ve sonrasında ortağımı buldum. Yolun çok başındaydık ama Türkiye Girişimcilik Vakfı’nda edindiğim tecrübelerle taşlar yerine oturdu. İçerisinde bulunduğumuz girişimcilik ekosistemi sayesinde 6 ay sonrasında ekibimiz tamamlanmıştı zorlu bir sürecin sonunda. Ekip birbirini zaman içinde buldu diyebiliriz.

Girişimcilik artık gençler için bir çıkış yolu. Bir genç neden girişimci olur ve sizin kendi adınıza bu soruya verdiğiniz cevap nedir?

Bence girişimcilik insanlara daha büyük bir kitleye ulaşabilmenin ve insanların hayatlarına dokunabilmenin yolunu açıyor. Şirketleştiğimizden beri iletişime geçtiğimiz veya bizi duyan diyabet hastaları ile kurduğumuz iletişim bizim için çok değerli. Sorunlarına çözüm bulabildiğimiz diyabet hastalarından duyduğumuz o samimi ‘Teşekkürler’ sözü bizi bu yolda motive eden ve neden girişimci olduğumuzu hatırlatan etken.

“Sorunlarına çözüm bulabildiğimiz diyabet hastalarından duyduğumuz o samimi ‘Teşekkürler’ sözü bizi bu yolda motive eden ve neden girişimci olduğumuzu hatırlatan etken.”

Fikrin doğuş aşaması hakkında da konuşmak isteriz. Mesela bu fikrin yatırım yapmaya değer olduğuna inandığınız o ilk ortamı hatırlıyor musunuz? Ne konuşuldu o masada ve ilk tepkiler nasıldı?

Arkadaşlarınızla otururken ‘Keşke şöyle bir şey yapsak!’ dediğiniz bir konuşma olur ya, Coolin’de bu şekilde doğan bir fikirdi. Buz akülerinin oluşturduğu plastik israfını engellemekti başlangıçtaki amacı, sonradan diyabet hastalarının ihtiyaçlarını gördüğümüzde Coolin tam anlamıyla şekillendi. Daha ürünü yeni geliştirmeye başladığımız noktada katıldığımız ilk girişimcilik platformunda uluslararası bir yatırım fonundan bir temsilcinin ilgilendiği 4 projeden biriydi. Bir anda hızlandırıcı ve yatırımcılarla görüşmeye başlayınca bu fikrin önemine olan inancımız tam anlamıyla oturdu.

Coolin medikal alana yönelik bir girişim. Aslında biraz dinleyelim Coolin nedir, ne işe yarar ve hangi ihtiyacı gidermek adına ne tür avantajlar vadederek doğdu?

Coolin, diyabet hastalarının hayatlarını kolaylaştırmak için geliştirdiğimiz akıllı, taşınabilir soğutucu. Bilinçli diyabet hastaları ilaçlarının bozulma ihtimalini ortadan kaldırmak ve ölümcül tehlikeler yaşamamak için insülin kalemlerini 2 ile 8 santigrat derece arasında taşırlar. Coolin, ilaçları 72 saate kadar soğuk zincir standartlarında tutar, soğutmanın yanı sıra donmayı da engeller. Ürün hem şarj edilerek hem de buzdolabına bekletilerek tekrar kullanılabilir hale gelebilir. Ürünün akıllı olmasının nedeni ise insülin tüketiminizi takip etmesi, ilacınızı kullanmayı unutmanızı ya da unutup fazla kullanmanızı engellemek için gerekli hatırlatmaları telefon uygulaması üzerinden yapabilmesidir. Aynı zamanda ilacınızı bir yerde unuttuğunuzda size bildirir.

Ürünün piyasada birebir rakibi olmamakla beraber rakiplerinden tam anlamıyla diyabetlilere bir asistan olması yönüyle ayrılıyor.

Bundan sonrasını da konuşmak isteriz. Başlarken koyduğunuz hedeflerin neresindesiniz ve şimdi nereyi hedefliyorsunuz?

Şu an Ar-Ge sürecini bitirip ilk çalışan prototipimizi tamamladık. Seri üretime hazırlanmak ve satış sonrası operasyonlarımızı başlatabilmek için yatırım turlarına hazırlanıyoruz. Ar-Ge’yi bitirmek için kendimize koyduğumuz 1 yıllık hedefi bitirmiş olduk. Piyasaya taşınabilir soğutucu ihtiyacına cevap veren 2 farklı ürünle girerek başlayacağız. Geliştirdiğimiz bu teknolojiyi önümüzdeki aşamalarda organ ve kan nakli için taşıma çantaları başta olmak üzere farklı medikal çözümler üretmek için kullanmayı hedefliyoruz.

Röportaj: Erkmen Özbıçakçı