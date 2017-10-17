'Kadınla tokalaşmak, ateş tutmaktan daha korkunç' diyen Rektör'den açıklama

Rektör Prof. Dr. Gönüllü’nün sosyal medya hesabından yaptığı 'Kadınla tokalaşmak, ateş tutmaktan daha korkunç' paylaşımı tepkilere neden oldu. Rektör Prof. Dr. Gönüllü, tepkilerin ardından bugün yine sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı.

Toplumun farklı yönlere çekeceği paylaşımları yapmamaya dikkat edeceğini belirten Prof. Dr. Gönüllü, şu paylaşımı yaptı:

;"Sosyal medyada, özellikle Twitter ortamında kalitesiz ve çirkin yorumlara maruz kaldım. Esasen, niyetim insanları incitmek değildi. Olmaz da. İyilik düşünenlere de teşekkür ederim. Yanlış anlaşılacak bir konuydu. Ülkemizin birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu bu zamanda lüzumsuz bir meşguliyete sebep oldum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm insanların iyiliğini amaçlayan eğitim- öğretim işleri ile meşgul olup, sosyal medyada bulunduğumda üniversite çalışmalarımla ilgili paylaşımlara ağırlık vereceğim. Toplumun farklı yönlere çekeceği paylaşımlar yapmama yönünde azami dikkat sarf edeceğim."

AK PARTİLİ VEKİLDEN ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜNE KINAMA

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü'nün 'yabancı kadınla tokalaşmak ateş tutmaktan daha korkunçtur' sözlerine AK Parti'nin kadın milletvekillerinden Belma Satır tepki gösterdi. Satır, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Rektör Gönüllü’yü kınadığını, “Dün Adıyaman Üniversitesi Rektörünü arayarak kendisini kınadığımı bildirdim” sözleriyle duyurdu.