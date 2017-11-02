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    'İtham değil durum tespiti'

    Rifat BAŞARAN / ANKARA
    02.11.2017 - 01:05 | Son Güncelleme:

    CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmaylarından “faşist diktatör” sözü nedeniyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Partililerin hedef tahtasına koyduğu Bülent Tezcan’a tam destek geldi.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan CHP Merkez Yönetim Kurulu’nda (MYK), Tezcan’ın “faşist diktatör” sözlerinin ardından yaşanan tartışma masaya yatırıldı. Hürriyet’in edindiği bilgiye göre Kılıçdaroğlu ve kurmayları, Tezcan’a “tam destek” verdi. Kılıçdaroğlu, “Bu yapılan itham değil durum tespitidir. Türiye’de yaşanan bu. Bunun mutlaka üzerine gidilmesi gerekiyor. Bütün arkadaşlarımız da bu tanımı kullanmaktan imtina etmemeli” dedi. Diğer MYK üyeleri ise, “Bu ülkede yaşananlara dışarıdan tarafsız bir göz baksa veya bir bilirkişi gelse, yaşananlar faşist diktatörlük değil de nedir” şeklinde yorumlar yaptı. AK Parti’nin, “faşist diktatörlük” sözü üzerine manipülasyon yaparak gündemi değiştirmek için tartışmayı sürdürdüğü ifade edildi.

    SİYASETLE ZENGİN OLANDAN...
    Hükümetin çiftçinin, üreticinin hakkını vermediğini ancak Türkiye’de dolar milyarderlerinin arttığını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Bugüne kadar iktidar fakirden alıp, siyasetle zengin olan yandaşlara verme politikası izledi. Biz siyasetle zengin olandan alıp fakire vereceğiz. Hakkıyla kazanan işadamından değil” dedi.
    Kılıçdaroğlu, Türkiye’de bir paralel hükümet oluşturulduğunu belirterek “Paralel hükümet sözcüsü İbrahim Kalın. Binali Yıldırım’ın sözcüsü ise Bekir Bozdağ. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü açıklama yapmıyor, Kalın yapıyor” diye konuştu.

    Etiketler: gazetehaberleri
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