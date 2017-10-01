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    İsveç’te aşırı sağcılar gösteri düzenledi

    AA
    01.10.2017 - 10:22 | Son Güncelleme:

    İsveç’in Göteborg kentinde aşırı sağcıların düzenlediği gösteri sırasında çıkan olaylarda bir polis memuru ve çok sayıda kişi yaralandı.

    AŞIRI sağcı Nordik Direniş Hareketi’nin (NMR) sempatizanı olduğu ifade edilen siyah kıyafetli yaklaşık 600 gösterici, başkent Stockholm’ün 400 kilometre güneybatısındaki Göteborg’da yürüyüş düzenledi. Göstericilerden bazılarının kask taktığı, birçoğunun NMR’nin beyaz-yeşil renkte bayrağını taşıdığı görülürken, yürüyüşü protesto eden bir grup, aşırı sağcılara taş, sopa ve şişelerle saldırarak polis barikatını kırmaya çalıştı.

    İsveç’te aşırı sağcılar gösteri düzenledi

    Çıkan olaylarda biri polis memuru ile çok sayıda kişi yaralandı, 50 kişi gözaltına alındı.
    Yahudi karşıtı söylemleriyle bilinen NMR sempatizanlarının yürüyüş sırasında bir sinagogun yakınından geçmeyi planladığı, ancak bunun mahkeme kararıyla engellendiği de belirtildi.

    İsveç’te aşırı sağcılar gösteri düzenledi

    İsveç Başbakanı Stefan Lofven, Tallin’deki AB zirvesi sırasında konuyla ilgili olarak gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bir demokrasi olarak Nazizm’e ve aşırılıkçılığa karşı durmak için daha fazlasını yapmalıyız” ifadesini kullandı.

    Etiketler: Aşırı sağ , isveç , gösteri
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