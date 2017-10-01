İsveç’te aşırı sağcılar gösteri düzenledi

AŞIRI sağcı Nordik Direniş Hareketi’nin (NMR) sempatizanı olduğu ifade edilen siyah kıyafetli yaklaşık 600 gösterici, başkent Stockholm’ün 400 kilometre güneybatısındaki Göteborg’da yürüyüş düzenledi. Göstericilerden bazılarının kask taktığı, birçoğunun NMR’nin beyaz-yeşil renkte bayrağını taşıdığı görülürken, yürüyüşü protesto eden bir grup, aşırı sağcılara taş, sopa ve şişelerle saldırarak polis barikatını kırmaya çalıştı.

Çıkan olaylarda biri polis memuru ile çok sayıda kişi yaralandı, 50 kişi gözaltına alındı.

Yahudi karşıtı söylemleriyle bilinen NMR sempatizanlarının yürüyüş sırasında bir sinagogun yakınından geçmeyi planladığı, ancak bunun mahkeme kararıyla engellendiği de belirtildi.

İsveç Başbakanı Stefan Lofven, Tallin’deki AB zirvesi sırasında konuyla ilgili olarak gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bir demokrasi olarak Nazizm’e ve aşırılıkçılığa karşı durmak için daha fazlasını yapmalıyız” ifadesini kullandı.