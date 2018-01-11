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    İstiridye Mantarı nedir?

    Hürriyet Haber
    11.01.2018 - 10:24 | Son Güncelleme:

    Son dönemde mantar üreticilerinin gözdesi olan İstiridye Mantarı'nın nasıl bir bitki olduğu merakla araştırılıyor. İstiridye Mantarı; kayın mantarı, kavak mantarı, selvi mantarı, yaprak mantarı, lamelli soluk istiridye mantarı, karakulak mantarı v.b. bir çok isimlerle biliniyor. Peki İstiridya mantarı nedir?

    İstiridye mantarı doğada kavak ağaçlarında yetişen son derece faydalı bir besin türüdür. Şeklinin şapka şeklinde olması ve istiridye kabuğuna benzemesi nedeniyle adına istiridye mantarı denilmektedir. İstiridye mantarının üretiminin Türkiye'de yaygınlaşması sonucunda kırmızı ete rakip olduğu söyleniyor. Hem faydalarının git gide artması hemde ekonomik olması nedeniyle istiridye mantarı son zamanlarda oldukça revaçta.

    İstiridye Mantarı nedir?

    Kavak mantarı, Pleurotus ostreatus, yaygın bir yenilebilen mantar türüdür. İlk kez Almanya'da I. Dünya Savaşı sırasında geçim sağlamak amacıyla ekimi yapılmıştır ve şu anda dünya çapında ticari bir besin olarak üretilmektedir. Ancak, ilk belgelenmiş ekim çalışmaları Kaufert tarafından yapılmıştır. Pleurotus corticatus adıyla ilgili bazı kuşkular bulunmaktadır, ancak Kavak mantarı ekimi yaptığı konusunda bir şüphe yoktur. Benzer olarak ekilen "Başkavak mantarı"'na benzemektedir. Kavak mantarları ayrıca sanayide ve diğer alanlarda mantarındırma (Vücuttaki toksik etki gösteren bileşenleri mantar kullanarak temizleme yöntemi) amacıyla kullanılır. Kavak mantarı bir ilaç mantar olarak düşünülebilir, çünkü içerisinde statin türü bileşenler içermektedir bunlardan biri olan lovastatin kolestrolü düşürür.

     

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