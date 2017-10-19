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    Haberler >Gündem>İşte üniversiteye girişte yeni sınavın detayları

    İşte üniversiteye girişte yeni sınavın detayları

    AA
    19.10.2017 - 15:37 | Son Güncelleme:

    Yükseköğretim Kurulunca, lisans programlarına geçiş için aranan 180 baraj puanının, adayın birinci oturumla birlikte ikinci oturumdaki performansının da dikkate alınarak hesaplanmasına karar verildi.

    Buna göre, lisans programlarına geçiş için, adayın Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanının yüzde 40'ı ve öğleden sonraki oturumdaki puanının yüzde 60'ının toplamının 180 ve üzeri olması gerekecek. Yükseköğretim kurumlarına geçiş için TYT'den 150 baraj puanının aranmasına devam edilecek.

    Yükseköğretim Kurulunca, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumunda adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testinde 40, Sosyal Bilimler-2 Testinde 40, Matematik Testinde 40 ve Fen Bilimleri Testinde 40 olmak üzere toplam 160 soru sorulacağı bildirildi.

    Ayrıca, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 23-24 Haziran 2018 tarihlerinde yapılacağı belirtildi.

    Etiketler: Üniversite , Sınav
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