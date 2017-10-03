İşte Beştepe kütüphanesi

İÇİNDE 5 milyon cilt kitabın bulunması planlanan Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi’nden ilk fotoğraflar ortaya çıktı. Kütüphane Osmanlı-Selçuklu mimari senteziyle inşa ediliyor. Cumhurbaşkanlığı’nın mimari konseptine uygun olarak yapılan kütüphane ve toplantı salonlarının kaba inşaatı tamamlandı. Maketten görüntüleri ortaya çıkan ve Beştepe’nin güney tarafında inşa edilen kütüphane, Türkiye’nin en büyüğü olacak. Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi, Beştepe’nin halka açık üçüncü binası olacak.

KABA İNŞAATLARI TAMAMLANDI

Cumhurbaşkanlığı’nın güney yamacına bakan tarafta Beştepe Millet Camisi’nin hemen arkasındaki alana yapılan kütüphane, toplantı ve yemek salonları inşaatında son aşamaya gelindi. Cumhurbaşkanlığı ile Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nin Osmanlı-Selçuklu tarzındaki mimari konseptine uygun şekilde inşa edilen kütüphane için yerleşkeye yeni bir kapı açılacak. Beyaz ve pembe mermerle kaplanacak kütüphanenin, dünyanın en büyükleri arasında yer alması planlanıyor. Kütüphanenin hemen bitişiğinde inşaatı devam eden binada ise aşevi, toplantı, konferans ve sergi alanları olacak.

KİTAP ALIMI DEVAM EDİYOR

Kütüphane için Cumhurbaşkanlığı’ndan bir ekip uzun süren bir hazırlık çalışması yaptı. Bir süredir yurtdışındaki kütüphaneleri inceleyen uzman ekibin görüşleri doğrultusunda kütüphaneye alınacak eserler belirlendi. Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi, bir süre önce Türkiye genelinde 6 tane olan ve her matbu eserin bir nüshasının bulunduğu derleme kütüphane statüsüne alınmıştı. Böylece basılan her eserin bir nüshası bu kütüphanede yer alacak. Kütüphane için Cumhurbaşkanlığı’nda bir ekip kitap ve koleksiyon alımları için yurtiçi ve yurtdışında çalışmalarını sürdürüyor.

5 MİLYON CİLT KOLEKSİYON

İlk aşamada yaklaşık 5 milyon cilt kitabın bulunacağı kütüphanenin 2018 yılı sonunda faaliyete geçmesi planlanıyor. Halen sadece Cumhurbaşkanlığı personeli ve yakınlarının kullanabildiği Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kullanılan kütüphane bölümünde ise 20 binin üzerinde yayın, 352 yazma eser bulunuyor. Mevcut kütüphaneden yararlanmak isteyenler ancak özel izinle içeriye girebiliyor.

24 saat halkın kullanımına açık olacak kütüphanede çocuklar, öğrenciler ve araştırmacılar için ayrı ayrı bölümler olacak. Kütüphaneye bağışlanan özel koleksiyonlar, elyazmaları, fermanlar, haritalar, fotoğraflar, pullar ve gravürler de kullanıcılara sunulacak. Kütüphanede eski ve yeni ciltleme işlerinin yapıldığı bir mücellithane bulunacak.