İstanbul'da kitap fuarı izdihamı

Yaşanan yoğunluk nedeniyle polis, kısa bir süre üst geçidin kullanılmasına izin vermedi. Üst geçitteki kalabalığın erimesinin uzaması üzerine bu kez trafik polisleri D-100 karayolu trafiği durdurdu ve yayaların karşıya geçmesini sağladı. Özellikle kadın yol kenarındaki bariyerlerden atlamakta zorlandıkları görülürken polisler de vatandaşlara yardımcı oldu. Trafikteki araç sürücüleri de trafiğin durdurulmasın korna çalarak tepki gösterdi.





DEMİR KORKULUKLARA TIRMANDILAR, TEL ÖRGÜLERİ AŞTILAR

Metrobüs durağına yoldan girmek isteyenlerle durak içinde bulunanlar arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı. Bazı vatandaşların tehlikeli bir şekilde korkuluklara tırmanarak durağa girdi. Bazıları ise tel örgüleri aşarak içeriye girmeye çalışması tepki çekti. Yaşanan izdiham sonucu bazı vatandaşlar da ezilme tehlikesi geçirdi. Çok sayıda trafik polisi, yoğunluğun azaltılması için yoğun gayret sarfederken, trafiğin aksamaması içinde çekicilerle yol kenarına park edilen araçlar çekiliyor.