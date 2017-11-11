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    İstanbul'da kitap fuarı izdihamı

    Enver ALAS - Ali AKSOYER - Yüksel KOÇ , İSTANBUL, (DHA)
    11.11.2017 - 16:59 | Son Güncelleme:

    Haftasonu olması nedeniyle çok sayıda kişi sabah saatlerinden itibaren fuarın düzenlendiği Büyükçekmece'deki TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'ne akın etti. Fuar alanına çıkan tüm yollarda araç trafiği yaşandı. Fuar için metrobüsü tercih eden çok sayıda kişi ise izdihama neden oldu. Metrobüs üst geçidi  insan seli nedeniyle tıkandı. Üst geçittekiler, bir adım ilerleyebilmek için dakikalarca beklemek zorunda kaldı.

    Yaşanan yoğunluk nedeniyle polis, kısa bir süre üst geçidin kullanılmasına izin vermedi. Üst geçitteki kalabalığın erimesinin uzaması üzerine bu kez trafik polisleri D-100 karayolu trafiği durdurdu ve yayaların karşıya geçmesini sağladı. Özellikle kadın yol kenarındaki bariyerlerden atlamakta zorlandıkları görülürken polisler de vatandaşlara yardımcı oldu. Trafikteki araç sürücüleri de trafiğin durdurulmasın korna çalarak tepki gösterdi.

    İstanbulda kitap fuarı izdihamı

    DEMİR KORKULUKLARA TIRMANDILAR, TEL ÖRGÜLERİ AŞTILAR

    Metrobüs durağına yoldan girmek isteyenlerle durak içinde bulunanlar arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı. Bazı vatandaşların tehlikeli bir şekilde korkuluklara tırmanarak durağa girdi. Bazıları ise tel örgüleri aşarak içeriye girmeye çalışması tepki çekti. Yaşanan izdiham sonucu bazı vatandaşlar da ezilme tehlikesi geçirdi.  Çok sayıda trafik polisi, yoğunluğun azaltılması için yoğun gayret sarfederken, trafiğin aksamaması içinde çekicilerle yol kenarına park edilen araçlar çekiliyor. 

    Etiketler: tüyap , kitap fuarı , istanbul
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