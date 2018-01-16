İstanbul’da 9 bin çocuk otizm taramasından geçti  

İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ve Tohum Otizm Vakfı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü ortaklığında yürütülen ’Otizmde Tarama, Tanımlama ve Eğitim Modeli’nin Geliştirilmesi Projesi’nde 9 bin 10 çocuk otizm taramasından geçirildi. 18-36 aylık bu çocukların 1.233’sinde risk tespit edilirken, muayenesi yapılan 234 çocuktan 73’üne otizm tanısı konuldu.

PROJE İÇİN YENİ YAZILIM GELİŞTİRİLDİ

Elde edilen verilerin basınla paylaşıldığı toplantıda konuşan Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer, projenin Ocak 2017’de başladığına dikkat çekerek, tanımlama çalışmaları için yeni bir yazılım geliştirildiğini söyledi. Özer, ”Proje, aralıkta sona erdi. Bunun için bir yazılım geliştirdik. Sağlık personeli, okul öncesi öğretmen ve öğretmenleri eğittik. 18-36 aylık aşıya giden çocuklar aile sağlığı merkezlerinde gönüllü doktorlar ve aile sağlığı personeli tarafından değerlendirildi. Görüşmelerde riskli çocuklar belirlendi. Ardından bu çocuklar Prof. Dr. Özgün Öner’in başında bulunduğu bir ekip tarafından muayeneye alındı. 31 ilçede 127 aile sağlığı merkezinde 88 gönüllü sağlık personeli ve 167 aile hekimi projeye destek verdi. 73 çocuğa otizm tanısı konuldu. 43’ü sağlık raporu aldı, 30’u ise özel eğitimlerine başladı” diye konuştu.

AİLE VE ÇOCUKLARLA GÖRÜŞÜLDÜ

Projeye bilimsel destek sunan ve çocukları muayene eden ekibin direktörü Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatri Prof. Dr. Özgür Öner ise otizmli çocukların tanımlaması yapılırken, ailelerin kolay ulaşabilecekleri aile sağlığı merkezlerine gitmesinin önemine dikkat çekti. Mesafenin aileler için fazla olmaması gerektiğinin altını çizen Öner,” İstanbul’da bir ailenin Pendik’ten Şişli’ye otizm tanısı için gelmesini beklemek doğru değil. Siz, o ailelerin yaşadıkları semtlere gitmelisiniz. Biz de projede ailelerin aşı için gittikleri aile sağlığı merkezlerinde çocuklarla bir araya geldik. Orada bizim için oluşturulan odalarda aile ve çocuklarla görüştük” dedi.

AİLE HEKİMLERİ ERKEN TANI İÇİN EĞİTİM ALIYOR

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanı Dr. Abdullah Emre Güner ise, aile hekimlerinin erken tanı konusunda eğitim almaya başladığına dikkat çekti. Bu eğitimlerin 2018’de de devam edeceğini dile getiren Güner, şöyle konuştu:

“Sağlık Bakanlığı olarak nüfusumuzun tamamını takip ediyoruz. Otizm özelinde düşündüğümüzde doğumdan itibaren izliyoruz. Otizmde erken tanı, çocuğun aile ve topluma kazandırılması için çok önemli. Otizm eylem planı çerçevesinde aile hekimlerimiz eğitimlerini alıyor. Bu yılın ilk yarısında da bu eğitimler sürecek.”

İSTANBUL’DA 1.124 OTİZMLİ ÖĞRENCİ KAYNAŞTIRMA SINIFINDA

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Başkanı Fatih Çepni, İstanbul’da özel ve devlet okullarında toplamda 1.124 otizmli öğrencinin kaynaştırma sınıflarında eğitim aldığını söyledi. Çepni, Rehberlik Araştırma Merkezleri (RAM) kapsamında otizmli çocukların, uzman personel tarafından eğitim kurumlarına yönlendirildiğini de belirtti.

PROJEYLE ÖRNEK MODEL OLUŞTURULDU

Projeyle oluşturulan modelde, Aile Sağlığı Merkezleri, Toplum Sağlığı Merkezleri ve hastaneler gibi sağlık; Rehberlik ve Araştırma Merkezleri, Okul Öncesi Eğitim Kurumları gibi eğitim ve engelliler gibi sosyal hizmet alanında çalışmalar yürüten kurumlar arasında işbirliğinin artırılması sağlandı. Ayrıca bir çocuğun otizm riski taramasının yapılması, tanı alması, nitelikli eğitimin sunulması aşamalarında da örnek bir model sunulmuş oldu.