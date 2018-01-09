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    İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte son durum!

    Hürriyet Haber
    09.01.2018 - 16:07 | Son Güncelleme:

    İstanbul'da günlerdir süren bahardan kalma sıcak hava, bugün yerini sisli ve soğuk bir sisteme bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre 15 Ocak'ta İstanbul’da kar yağma ihtimalinin olduğu belirtildi. Kar yağışı Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu’da da etkili olacak. İç Anadolu Bölgesi’nin yüksek kesimlerinde de kar yağışı bekleniyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan haftalık tahmine göre, önümüzdeki günlerde hava sıcaklığı hızla düşüyor ve kar geliyor. Perşembe günü yurda giriş yapacak olan yağışlı hava önce yurdu yağmur olarak etkileyecek, pazar karla karışık yağmura dönüşecek olan yağışlar, pazartesi günü kara dönüşecek ve yurdun büyük çoğunluğu beyaz örtü altında kalacak.

     İstanbula kar ne zaman yağacak İşte son durum

    İstanbul’da karın yağacağı tarih Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerinde yer aldı. 14 Ocak Pazar günü karla karışık yağmur, 15 Ocak Pazartesi günü ise kar bekleniyor. Kar yağışı Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu’da etkili olacak. İç Anadolu Bölgesi’nin yüksek kesimlerinde de kar yağışı bekleniyor. 

    Geçen yıl bu tarihlerde İstanbul’da yoğun kar yağışı görülmüştü. Ulaşımda aksaklıklar yaşanırken kar yağışı ve soğuklar hayatı olumsuz etkilemişti.

     

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