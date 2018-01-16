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    İsmailağa cemaati TV'sinde Atatürk'e hakaret

    Meltem ÖZGENÇ / ANKARA
    16.01.2018 - 07:30 | Son Güncelleme:

    RTÜK, İsmailağa cemaatinin televizyonu olan FM TV’de yayınlanan “Saklı Gerçekler” programında Atatürk için söylenen “Çanakkale Savaşında Hilafet’in 400 bin silahsız cengaverine bilerek ‘size ölmeyi emrediyorum’ dedi” ve “Atatürk asker maaşıyla bu kadar mal varlığını nasıl yaptı” sözleri nedeniyle kanalı uyardı. Aynı maddeden tekrar bir ihlal olursa kanalın lisansı iptal edilecek.

    İsmailağa cemaati TVsinde Atatürke hakaretFM TV’de 25 Ekim 2016’da yayınlanan “Saklı Gerçekler” programı aynı gün bir vatandaş tarafından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne şikayet edildi. Emniyet, RTÜK’e şikayeti 7 Temmuz 2017 tarihinde iletti. Konuyla ilgili uzman raporu hazırlandı.

    Hazırlanan uzman raporunda şu ayrıntılara yer verildi:
    “Çanakkale Savaşı konuşulurken ‘Hilafet’in 400 bin silahsız cengaverine bilerek size ölmeyi emrediyorum dedi. Hilafetin ve saltanatın gerçek askerlerinin kıyımı yapıldı orada’. Filistin’de 65 bin askerimiz 365 bin topla esir bırakıldı’ deniliyor. Atatürk’ü Koruma Kanunu eleştirilirken, ‘Senin hakkında koruma yasaları var. Demek ki mide bulandıracak işlerin var’ deniliyor. Atatürk’ün mal varlığı konuşulurken ise ‘Sultan Vahdettin Han tüm Sarayı boşaltabilecekken kendine yetecek kadarını aldı. Atatürk asker maaşıyla bu kadar mal varlığını nasıl yaptı. Neymiş ölürken bağışlamış’ deniyor.”

    Üst Kurul bu sözler nedeniyle kanalın “Devletin arlık ve bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı olamaz” maddesini ihlal ettiğine karar verdi. Aynı maddeden bir ihlal daha olursa kanalın lisansı iptal edilecek.

     

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    Etiketler: Atatürk'e hakaret , İsmailağa cemaati , Saklı Gerçekler programı
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