İş Dünyası SAP Forum’da bir araya geliyor

SAP, Ekim ayında düzenleyeceği SAP Forum’da iş dünyasını bir araya getirmeye hazırlanıyor. Bu yıl “Digital Business” temasıyla düzenlenecek olan SAP Forum, paylaşım ekonomisinde işini büyütmek ve verimliliğini artırmak isteyen tüm şirketler için bir buluşma platformu olacak. SAP Forum’da, Endüstri 4.0’da dijital iş modelleri ve SAP’nin en yeni ürün ailesi SAP Leonardo geniş kapsamlı ele alınırken; Akıllı İnsan Kaynakları, Mobil İş Gücü Yönetimi, E-Ticaret’te Yeni Nesil Müşteri Deneyimi, Bulutta Tedarik Zinciri Yönetimi, Dijital Yönetim Kurulu gibi konularda ilham verici sunumlar ve fikir alışverişi yapılacak.



Ayrıca, SAP’nin iş ortaklarının ve perakendeden bankacılığa pek çok farklı sektörden müşterilerinin paylaşacağı dünyadan ve Türkiye’den dijital dönüşüm hikayeleri programda yer alacak. Akfen Holding, Arçelik, Arkas Holding, Assan Hanil, Avrasya Tüneli İşletme A.Ş., Bilkom, CarrefourSA, CMS Jant Sanayii, Coşkunöz Holding, Ekol Lojistik, Enda Enerji, Enerya, Engin LTD, Filli Boya, FLO Mağazacılık, Gelir İdaresi Başka nlığı, İGA, ING Bank, Kadir Has Üniversitesi, Kalyon İnşaat, Karadeniz Holding, Kibar Holding, Otokoç Otomotiv, SARAR, SunExpress, Tofaş, Turkcell, Tüpraş gibi sektörünün öncü kurumları hayata geçirdikleri dönüşüm projelerini ve başarı hikâyelerini aktaracaklar. SAP Forum’da SAP Vehicle Insight, SAP Asset Intelligent Network ve SAP Dijital Boardroom ürünlerine ait demolar da deneyim alanında katılımcılarla paylaşılacak. Yılın en büyük bilişim etkinliği olan SAP Forum’da geleneksel “Yılın SAP Dijital İnovasyon Ödülleri” de sahiplerini bulacak.

Bu yıl SAP Forum açılışı SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan ve Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Cüneyt Başaran’ın gündemde yer alan önemli konu başlıkları ve dijital dönüşümü konuşacağı sohbet ile başlayacak, ardından SAP Güney Avrupa ve MENA İnovasyon Başkanı Carlos Diaz Perez’in sunumu ile devam edecek. Gün içinde 15 paralel oturumda gerçekleştirilecek sunumları takiben etkinlik 16:45-17:30 arasında Kaan Sekman’ın keyifli gösterisi ve teknoloji çekilişi ile son bulacak.

5 binin üzerinde profesyoneli ağırlayacak olan SAP Forum, şirketleri dijital dönüşüme davet ediyor. Yöneticilere dijital ekonomide işlerini geliştirme ve paydaşlarıyla fikir alışverişi yapma imkanı sağlayacak olan SAP Forum, katılımcılara SAP Leonardo’nun yanı sıra SAP’nin en yenilikçi teknolojilerini görme ve deneyimleme fırsatı da sunacak.

İşte SAP’nin Forum’da paylaşacağı “Digital Business” formülü! Tüm kanallarda tutarlı bir müşteri deneyimi sunmak

sunmak Harcama kategorilerinde tedarikçi işbirliğini güçlendirmek

güçlendirmek İş süreçlerini geliştirmek

geliştirmek İş gücü bağlılığını artırmak

bağlılığını artırmak Gerçek zamanlı öngörüler için Dijital İkiz ve Nesnelerin İnternetini (IoT)kullanmak.

Deneyim Alanı ve Canlı Demo’lar

SAP Connected Car- Vehicle Insight ( Akıllı Otomobiller)

Bu deneyim alanında katılımcılar, araba yarışı yaparak eğlenirken Vehicle Insight çözümünün yeteneklerini de görme fırsatı yakalayacak. Üstelik yarış sonuçları Digital Boardroom’dan gerçek zamanlı olarak takip edilebilecek.

SAP Asset Intelligent Network (Kurumsal Varlık İş Ağı)

SAP, bu deneyim alanında “Kullandığımız ekipmanların bir sosyal medyası olsaydı ne olurdu?” sorusunun cevabını eğlenceli bir dille arayacak.

SAP Digital Boardroom (Dijital Yönetim Kurulu)

Ziyaretçiler, SAP’nin Yönetim Kurulu odalarını dijitalleştiren analitik çözümü Digital Boardroom’un son versiyonunu inceleme fırsatı bulacak.