Irak'taki depremden sonra Türkiye harekete geçti

Irak'ın Süleymaniye kentinde 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Süleymaniye olan deprem, Türkiye'den de hissedildi.

Depremde ilk belirlemelere göre 50'den fazla kişi yaralandı, ölü sayısı ise henüz kesinleşmedi.

TÜRKİYE HAREKETE GEÇTİ

Türkiye Irak’ta meydana gelen depremin ardından olası bir yardım için harekete geçti.

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın “Irak’ın kuzeyinde meydana gelen deprem nedeniyle AFAD, Kızılay ve diğer birimlerimiz arama-kurtarma çalışmaları ve ilaç, battaniye gibi insani yardımlar için harekete geçmiş durumda. Büyük geçmiş olsun” açıklamasını yaptı.

YARDIM EKİPLERİ HAZIR

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ise depremle ilgili Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi(UMKE) ve acil müdahale ekiplerinin hazır olduğunu söyledi.

Irak’ın kuzeyiyle temas kurulmaya çalışıldığını belirten Demircan, “Kuzey Irak’tan gelecek talebe göre her türlü hazırlığımızı yaptık, bekliyoruz. Havaalanları uçuşa kapalı. Dışişleri Bakanımızın vereceği bilgiye ve gelecek talebe göre her türlü hazırlığımızı yaptık, bekliyoruz” ifadesini kullandı.

Diyarbakır ve Ankara’daki deprem ekiplerinin hazır olduğunu dile getiren Demircan, havayoluyla yapılacak bir yardımda hareketin Ankara’dan olacağını kaydetti.

KIZILAY BÖLGEDE

Irak’ta meydana gelen depreme ilişkin, “Kuzey Irak’tan gelecek talebe göre her türlü hazırlığımızı yaptık, bekliyoruz” dedi.Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, depremin ardından Erbil’deki Türk Kızılayı ekibinin bölgeye hareket ettiğini, öncü bir araç ve müdahale ekibinin de karayoluyla Türkiye’den yola çıktığını söyledi.

HAVA SAHASI AÇILABİLİR

Öte yandan Kızılay’ın yanı sıra AFAD olası bir yardım talebine karşın hazırlıklarını tamamladı. Bu arada Kuzey Irak’taki refarandumun ardından uçuşlara kapatılan hava sahasının da Kuzey Irak’ta gelecek yardım talebi doğrultusunda açılabileceği, Ankara’dan Erbil’e hava yoluyla yardım gönderebileceği öğrenildi.