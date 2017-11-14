Irak'taki deprem Türkiye’yi etkiler mi: Birebir bizimle ilişkili

DAHA TEHLİKELİ HALE GETİRDİ

Prof. Celal Şengör (İTÜ Avrasya Yer bilimleri Enstitüsü): “İran-Irak sınırında yaşanan deprem sanki bizi ilgilendirmiyormuş gibi bir duruma asla kapılmamalıyız. Aksine beklenen büyük İstanbul depremini daha da tehlikeli hale getirdi. Birebir bizimle ilişkili bir gelişme söz konusu. Bu son depremle ‘Arap Levhası’ dediğimiz hat 5 ila 6 metre yukarıya doğru kırılmış oldu. Yani Kuzey Anadolu ve Yumurtalık fay hatlarına ciddi birer yük bindi. Bu durum da İstanbul ve Erzincan – Karlıova bölgelerinde yaşanacak bir depreme bir adım daha yaklaşmış olmamız demek. Elbette önce hangisi kırılacak ve ne zaman olacak bu sorunun cevabını bilmek imkânsız. Fakat hesaplarımız, 2000’den sonraki 50 yıl içinde, yüzde 67 olasılıkla 7’den büyük bir depremin olacağı yönünde. Bunun dışındaki her tahmin bilimden uzak ve hatalıdır.”

İSTANBUL’A ETKİSİ YOK

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy (İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi): “Bu depremde oluşan etki esas olarak Tuzhurmatu ve Kerkük’e yakın olduğu halde çok yıkıcı olmadı. Dağlık bölgede yıkıcıdır çünkü çıkan enerji, fay düzleminin üzerindeki taban bölgedeki dağlık yeri yıkmıştır. Artçılar da bu fay düzleminde yani İran’da olacaktır. Bu depremin İstanbul’a etkisi yok. Bundan sonra artçılar aşağı inebilir. Hakkâri’den Yüksekova’ya doğru uzanan fayların deprem etkileri vardır. İstanbul’da kırılmayan tek fay hattı Kumburgaz’dır ve İran’da gerçekleşen bu depremin o hatta etkisi yoktur.”

BARZANİ’DEN TEŞEKKÜR

IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, deprem sonrası Türkiye’nin kendileriyle irtibata geçip insani yardımları göndermeye başladığını belirterek, teşekkür etti. Depremde Türkiye’nin Bağdat Büyükelçiliği ile Erbil Başkonsolosluğu’nda herhangi bir hasar meydana gelmediği bildirildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile telefonda görüşerek, başsağlığı diledi, Türkiye’nin her türlü yardıma hazır olduğunu söyledi.

(Uğur ERGAN / ANKARA)