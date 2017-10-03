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    Hürriyet >Teknoloji>iPhone'ununuz varsa Gear Fit 2 Pro kullanamazsınız! Sebebi ise...

    iPhone'ununuz varsa Gear Fit 2 Pro kullanamazsınız! Sebebi ise...

    Hürriyet Haber
    03.10.2017 - 07:48 | Son Güncelleme:

    Samsung'un yeni akıllı bilekliği Gear Fit 2 Pro'yu iPhone'unuzla birlikte kullanmak istiyorsanız bir kere daha düşünün; zira şu an için böyle bir şansınız yok. Peki pek çok telefonla kullanılabilen cihaz neden iPhone'larla çalışmıyor?

    Samsung'un yeni akıllı bilekliği Gear Fit 2 Pro satışa çıktı çıkmasına; ancak ufak bir sorun var, hatta iPhone sahipleri için fazlaca büyük bir sorun! Gear Fit 2 Pro spor bandı iPhone sahipleri tarafından kullanılamıyor. Peki, bunun sebebi ne? 

    iPhoneununuz varsa Gear Fit 2 Pro kullanamazsınız Sebebi ise...

    Konuyla ilgili olarak Apple cephesinden hiçbir açıklama yapılmıyor oluşu da ayrı bir merak konusu. Şirketin App Store için katı politikalarının bunda etkili olduğu ya da iki teknoloji devinin akıllı telefon ve giyilebilir piyasasındaki rekabeti ise ihtimaller arasında. Hatta şirket, yakın zamanda satışa sunduğu spor aktivitesi destekli Apple Watch Series 3 akıllı saatinin satışlarının etkilenmesini istiyor da olabilir. Samsung Gear giyilebilir serisinden Gear S2, Gear S3 ve Gear Fit 2 ise 2017 yılının başından beri İOS uyumluluğu sunmaya başlamış durumda. Öte yandan şirket bu cihazları iOS uyumlu şekilde lanse etmemişti.

    Bakalım Apple, cihazın kullanılabilmesi için onayı ne zaman verecek?

    Etiketler: samsung , samsung gear fit 2 pro , telefon , iphone , apple
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