iPhone X'in sahtesine dikkat!

Hong Kong'da gerçekleşen Global Sources etkinliğinde sergilenen Symbol S3 adlı telefon, açıkça iPhone X'in tasarımını taklit ediyor. Giriş seviyesi 4G Android telefon'un gerçek iPhone X'den diğer farkları ise, sadece beyaz renk seçeneğine sahip olması ve ön kamera çıkıntısının sahte olması.

Symbol S3, 5-inç 1,440x720 IPS ekrana sahip. Ekranın üstünde bulunan çıkıntının beyaz olmasının sebebi ise, iki yanındaki boşlukların gerçek iPhone X'deki gibi ekrana dahil olmaması. Yani eğer çerçeve rengi siyah olsaydı, ekranın üst kısmında kalın bir çerçeve varmış gibi gözükecekti, ki bu da yalan olmazdı.





Tabii ki, rastgele bir Çinli fabrikanın pat diye Apple'ın TrueDepth özelliğini taklit edip ucuz telefonuna koymasını beklememek lazım. Ama cihaz bohkeh destekli iki 5+2MP ön kameraya ve 13+2MP arka kameraya sahip. Parkmak izi mıknatısı olmayan telefonun arka yüzü bir ayna kadar yansıtıcı.

Symbol S3'ün teknik özelliklerine gelecek olursak, işletim sistemi Android 8.0, MediaTek MT6739 işlemci (1.3GHz, 4x Cortex-A53, dual-LTE or LTE + WCDMA), 2,900mAh pil, 16GB depolama alanı ve 2GB RAM.

Cihazın fiyatı şimdilik belli değil, ancak tahminlere göre 150 ile 200 dolar arası fiyata sahip olabilir. Yani gerçek iPhone X alacağınız parayla 5-6 tane Symbol S3 alabilirsiniz.