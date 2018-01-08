iPhone SE 2'nin özellikleri ve çıkış tarihi belli oldu

Apple'ın en ucuz iPhone modeli olarak karşımıza çıkan telefonun lansmanda yer almamasından dolayı çıkıp çıkmayacağı bilinmiyordu. Son çıkan bilgilere göre şirket iPhone SE 2 için çalışmaları sürdürüyor. Telefonun sızdırılan özelliklerine gelecek olursak 4.2 inç'lik HD bir ekranı bulunuyor. Apple A10 yonga setine sahip olacak telefonun 2 GB RAM ve 32 GB ROM ve 128 GB ROM seçenekleri mevcut.

Cihazın 5 MP ön ve 12 MP arka kamerası bulunuyor. 1700 mAh batarya kapasitesine sahip olan cihazın çıkış tarihi ise Mart ayı olarak tahmin ediliyor. Çünkü şirket iPhone SE, modelini mart ayında tanıtmıştı ve Apple telefon çıkış tarihleri konusundaki kararlılığını yıllardır sürdürüyor.