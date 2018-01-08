Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
Haberler >Teknoloji>iPhone SE 2'nin özellikleri ve çıkış tarihi belli oldu

iPhone SE 2'nin özellikleri ve çıkış tarihi belli oldu

Hürriyet Haber
08.01.2018 - 10:34 | Son Güncelleme:

iPhone X ile büyük bir ivme yakalayan Apple, ekonomik telefonu iPhone SE 2'nin çıkış tarihi ve özellikleri sızdırıldı.

Apple'ın en ucuz iPhone modeli olarak karşımıza çıkan telefonun lansmanda yer almamasından dolayı çıkıp çıkmayacağı bilinmiyordu. Son çıkan bilgilere göre şirket iPhone SE 2 için çalışmaları sürdürüyor. Telefonun sızdırılan özelliklerine gelecek olursak 4.2 inç'lik HD bir ekranı bulunuyor. Apple A10 yonga setine sahip olacak telefonun 2 GB RAM ve 32 GB ROM ve 128 GB ROM seçenekleri mevcut.

iPhone SE 2nin özellikleri ve çıkış tarihi belli oldu

Cihazın 5 MP ön ve 12 MP arka kamerası bulunuyor. 1700 mAh batarya kapasitesine sahip olan cihazın çıkış tarihi ise Mart ayı olarak tahmin ediliyor. Çünkü şirket iPhone SE, modelini mart ayında tanıtmıştı ve Apple telefon çıkış tarihleri konusundaki kararlılığını yıllardır sürdürüyor.

Etiketler: iPhone SE 2 özellikleri
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri