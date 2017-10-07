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    İnternetten satın almadan önce 'dene' dönemi

    Hürriyet Haber
    07.10.2017 - 08:39 | Son Güncelleme:

    Amazon geleceğin alışveriş şeklini inşa ediyor, internetten satın almadan önce 'dene' dönemi başlıyor.

    İnsan vücudunu 3B tarayan bir teknoloji geliştiren New York merkezli girişim Body Labs, Amazon tarafından satın alındı.

    Satın almanın detayları açıklanmazken, girişime 50 ile 70 milyon dolar arasında bir değer biçildiği tahmin ediliyor.

    Body Labs, tüm vücudu ve hareketlerini 3B olarak tarayan bir yazılım geliştiriyor ve diğer şirketlere satıyor. Bu teknoloji, oyun ve animasyon gibi alanlarda bir hayli popüler fakat Amazon’un onunla yapmak istedikleri daha farklı.

    AMAZON MODAYI SEVİYOR

    Amazon son birkaç yıldır moda konusuna odaklanıyor. Amazon bünyesindeki moda şirketlerini sayısı 7’ye ulaşmış durumda. Teknoloji devi ayrıca Echo Look gibi giyim odaklı cihazlar, kıyafet abonelik servisi ve Style Check isimli bir kıyafet öneri motoru üzerinde çalışıyor.

    New York merkezli girişimin satın alınmasının arkasında da yine moda yatıyor. 3B vücut taraması sayesinde Amazon kıyafetlerin sanal olarak denenmesini ve çevrimiçi giyim alışverişinin gerçeğe yakınmansını sağlayabilir.

    Etiketler: amazon , internet , alışveriş
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