İngiliz polisi, seri kedi katilinin peşinde! 'Kadınlar tehlikede'

İngiliz polisi son 2 yılda çoğunluğunu kedilerin oluşturduğu 358 hayvanı öldüren kişiyi arıyor. Başkent Londra’da Eylül 2015’te başlayan hayvan cinayetlerinin araştıran polis yetkilileri, failin bir sonraki aşamada kadınları hedef alabileceği uyarısını yaptı.

İngiliz polis teşkilatı Scotland Yard'ın kayıtlarına göre, Londra çapında 2015’te 8, geçen yıl 114 ve bu yıl da 246 hayvanı benzer yöntemlerle öldürüldü.

SERİ KATİLLER İLE HAYVAN CİNAYETLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Failin yakalanması için başlatılan 'Takahe' rumuzlu operasyonun yetkilisi Andy Collin, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, seri katiller ile hayvan cinayetleri arasındaki ilişkiye dikkat çekti. "Saldırıların aldığı şekle bakınca, bu katilin bundan bir tür tatmin sağladığı varsayılabilir” ifadesini kullanan Collin, “Kaygımız, hayvanları öldürmekten aynı tatmini artık sağlayamaması ve insanları, özellikle de saldırıya açık kadınları ve kızları hedef almaya başlaması.” diye konuştu.

İHBAR EDENE 10 BİN STERLİN ÖDÜL

Çoğunluğunu kedilerin oluşturduğu toplam 358 hayvan arasında tilkiler ve tavşanlar da bulunuyor. Öldürülen hayvanları parçalayan failin, söz konusu parçaları hayvanların sahiplerine yolladığı veya yakın bölgelere bıraktığı belirtiliyor.

Polis saldırıların arkasında bir tek kişinin veya bir çetenin olabileceğini belirtirken, alınan bazı ihbarlar 40 yaşlarında beyaz bir erkek eşkali üzerinde yoğunlaşmış durumda.

Hayvan hakları savunucusu sivil toplum örgütü PETA’nın da aralarında yer aldığı bazı kuruluşlar, kişinin yakalanmasına yardım edeceklere 10 bin sterlin (yaklaşık 50 bin Türk Lirası) para ödülü vereceğini ilan etti.