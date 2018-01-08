 İnci Pars evlendiklerini böyle ilan etti

Başbakan Hüseyin Özgürgün, aile arasında nişanlandığı İnci Pars ile sessiz sedasız evlendi. Geçen ay çalkantılı bir boşanma sürecini tamamlayan Özgürgün, seçim zaferini de yeni eşiyle kutladı. İktidardaki Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) seçimlerden yüzde 35 oy alarak birinci çıkmasının ardından Lefkoşa’da parti binasına gelen Hüseyin Özgürgün, UBP’nin onursal başkanı ve 3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’yla birlikte, kutlamaya gelen yüzlerce partiliye de yeni eşini tanıştırmış oldu.

İnci Pars ise sosyal medya hesaplarında soy ismine Özgürgün ekleyerek evlendiklerini ilan etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan erken genel seçimlerde Başbakan Hüseyin Özgürgün liderliğindeki Ulusal Birlik Partisi (UBP) şimdiye kadar sayılan oyların yüzde 35,44'ünü alarak sandıktan birinci parti çıkarken, seçimlerde hiç bir parti tek başına iktidarı elde edecek milletvekili sayısına ulaşamadı.

Özgürgün, balkon konuşmasında böyle bir güzelliği yarattıkları için kendilerine destek veren herkese teşekkür ederek, "Biz biriz, biz bütünüz, birlik ve beraberlik içindeyiz, bunu gösterdiniz. Size yürekten teşekkür ediyorum. Bizim gücümüz sizden, halkımızdan gelir" dedi.

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