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    İnci Pars evlendiklerini böyle ilan etti

    Ömer BİLGE / LEFKOŞA
    08.01.2018 - 14:02 | Son Güncelleme:

    KKTC’de dün yapılan genel seçimlerden zaferle çıkan Başbakan Hüseyin Özgürgün, balkon konuşmasına yeni eşi, ünlü manken ve oyuncu İnci Pars ile çıktı. İkili seçimler öncesinde Cuma günü nikâh kıyarken, İnci Pars bugün sosyal medya hesabından evlendiğini ilan etti ve “Her şeyim’ mesajıyla Başbakan Hüseyin Özgürgün’le birlikte fotoğrafını paylaştı.

    Başbakan Hüseyin Özgürgün, aile arasında nişanlandığı İnci Pars ile sessiz sedasız evlendi. Geçen ay çalkantılı bir boşanma sürecini tamamlayan Özgürgün, seçim zaferini de yeni eşiyle kutladı. İktidardaki Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) seçimlerden yüzde 35 oy alarak birinci çıkmasının ardından Lefkoşa’da parti binasına gelen Hüseyin Özgürgün, UBP’nin onursal başkanı ve 3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’yla birlikte, kutlamaya gelen yüzlerce partiliye de yeni eşini tanıştırmış oldu.

    İnci Pars ise sosyal medya hesaplarında soy ismine Özgürgün ekleyerek evlendiklerini ilan etti. 

    İnci Pars evlendiklerini böyle ilan etti

     İnci Pars evlendiklerini böyle ilan etti

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan erken genel seçimlerde Başbakan Hüseyin Özgürgün liderliğindeki Ulusal Birlik Partisi (UBP) şimdiye kadar sayılan oyların yüzde 35,44'ünü alarak sandıktan birinci parti çıkarken, seçimlerde hiç bir parti tek başına iktidarı elde edecek milletvekili sayısına ulaşamadı.

    Özgürgün, balkon konuşmasında böyle bir güzelliği yarattıkları için kendilerine destek veren herkese teşekkür ederek, "Biz biriz, biz bütünüz, birlik ve beraberlik içindeyiz, bunu gösterdiniz. Size yürekten teşekkür ediyorum. Bizim gücümüz sizden, halkımızdan gelir" dedi.

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    İnci Pars evlendiklerini böyle ilan etti

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    Etiketler: inci pars kimdir
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