İşte yeni istihdam teşvikleri

Komisyonlardan geçerek, Meclis Genel Kurulu’na gelen ve önümüzdeki günlerde çıkacak olan Torba Kanun Tasarısı, birçok alanda yeni düzenlemeleri içerse de tasarının en önemli tarafı, 2018’de istihdamı artıracak teşviklerle dolu olması. Bu nedenle de torba tasarıya, istihdam yasası da deniyor. 2017’de istihdama verilen teşviklerle, 1.5 milyon kişiye ek istihdam sağlandı. 2018 yılında ise getirilen teşviklerle birlikte toplam 3 milyon yeni istihdam hedefleniyor. Bu nedenle de torba yasanın içeriği, istihdam teşvikleri açısından zengin tutuldu. Tasarının yasalaşması halinde işverenlere; sosyal sigorta prim desteğinden gelir ve damga vergisi teşvikine, KOBİ’lerin istihdam maliyetinin tamamını devletin karşılamasından asgari ücret teşvikine kadar birçok destek verilecek.



İMALAT, BİLİŞİME AYRICALIK

TEŞVİK 1: Özel sektör işverenlerine, 2018 yılında, yaratacakları yeni istihdam için sosyal güvenlik prim desteği verilecek. İşverenler ayrıca, gelir vergisi stopajı ve damga vergisi teşvikinden de yararlanacak. İmalat ve bilişim sektörlerinde ise bu teşvikler daha da yüksek olacak. Tüm sektörlerde yeni istihdam yaratacak olanlara, asgari ücret üzerinden prim tutarı kadar destek verilirken, imalat ve bilişim alanında prime esas kazanç üzerinden prim desteği hesaplanacak. Buna göre, 2018 yılı için, sosyal güvenlik prim desteği 700 lirayı bulacak, bunun üzerine gelir ve damga vergisi de eklendiğinde teşvik tutarı 820 liraya yükselecek. Bilişim ve imalat sektörlerinde ise prime esas kazanç üzerinden teşvik sağlanacağından bu rakam daha da artacak.



2018’de başlayacak bu teşvikler, 2020’nin Aralık ayına kadar da sürecek. İşverenler, bu teşviklerden toplam 12 ay süreyle yararlanabilecek. Yani, 3 yıl içinde yaratacakları yeni istihdam için 12 ay süreyle teşvik alacaklar. Ancak, istihdam edilecek kişinin 18 yaşından büyük kadın, 18-25 arası genç erkek ve engelli olması halinde, işverenin teşviklerden yararlanma süresi 18 ay olacak. 2018 yılında yeni kurulan şirketler ise kuruldukları aydan itibaren 3 ay sonra bu desteklerden yararlanabilecek.



Teşviklerden yararlanma şartlarına gelince; işe alınacak kişilerin İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması gerekiyor. İşe başladığı tarihten önceki 3 aylık sürede çalışmıyor olması, çalışmış olsa bile toplam 10 günden fazla sigortalı olmaması şartı da aranıyor. İşveren açısından ise teşvikten yararlanmak için ilave istihdam yaratması şart. Destekler mevcut çalışanları kapsamıyor. İşe yeni alınacak olanların da mutlaka İŞKUR üzerinden alınması gerekiyor.



BİR SENDEN BİR BENDEN

TEŞVİK 2: “Bir ay senden bir ay benden” teşviki adı verilen bu destekten, bir ila 3 kişi çalıştıran ve imalat alanında faaliyet gösteren, daha çok KOBİ olarak adlandırılan işyerleri yararlanacak. İşverenler, 18-25 yaş arası gençler arasından, en fazla 2 kişiyi ilave işe almaları halinde bir aylık sosyal güvenlik primi desteğini işveren ödeyecek, ertesi ayın primini ise devlet karşılayacak. Asgari ücret üzerinden hesaplanan hem işveren hem de sigortalı priminin tamamı devlet tarafından ödenecek ki, bu da bugünkü asgari ücret üzerinden 1.603 lira ediyor. Bu uygulama ile işverenlere çifte teşvik verilecek. Şöyle ki; ilave istihdam sağladığı için aylık 822 lira sosyal güvenlik primi ve gelir vergisi desteğini alacak; bir de iki ayda bir devlet, işverene, 1.603 lira destek verecek.



Desteklen yararlanma şartları ise aynı; yani, işe alınacak kişilerin İŞKUR’a kayıtlı olması ve önceki 3 aylık sürede çalışmıyor olması, çalışmış olsa bile toplam 10 günden fazla sigortalı olmaması şart.



ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ DE VAR

TEŞVİK 3: 2016 yılında asgari ücretteki artışın işverene getireceği yükü azaltmak için uygulanan aylık 100 liralık asgari ücret desteği, 2017 yılında da devam etmişti. Aynı destek 2018 yılında da devam edecek. Ancak asgari ücret desteği 2018 yılı Ocak-Eylül dönemi için uygulanacak ve hem destek tutarı hem de hangi çalışanlar için destekten yararlanılacağını Bakanlar Kurulu belirleyecek.



YARARLANAMAYANLAR İÇİN YENİ ŞANS

TEŞVİK 4: Torba yasada işverenlere yönelik yeni bir destek daha var. Bu da; 2016 ve 2017’de istihdamı artırmak için verilen sosyal güvenlik primi, gelir vergisi stopajı ve damga vergisi teşviklerinden, şartları yerine getirmesine rağmen yararlanmayan işverenlere yönelik. Bu işverenler, geçmişteki tüm desteklerden yararlanabilecekleri gibi; isterlerse başka bir teşvikle değiştirebilecekler.