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    İdlib’e 5’inci gözlem noktası

    ANKARA
    09.02.2018 - 23:39 | Son Güncelleme:

    TÜRK Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait bir konvoy, Astana anlaşmaları çerçevesinde “İdlib gerginliği azaltma bölgesi”nde oluşturulacak ateşkes gözlem noktası için bölgeye ulaştı.

    Akşam saatlerinde Türkiye-Suriye sınırını geçen askeri konvoy, İdlib-Afrin hattında güneye doğru yol aldı. Konvoy, İdlib’in Ebu Zuhur ilçesine bağlı Tal Tukan kasabasında konuşlandı. Yeni gözlem noktası Türkiye-Suriye sınırından yaklaşık 50 kilometre derinlikte yer alıyor. TSK’dan yapılan bilgilendirmede de, “Astana Görüşmeleri kapsamında, ateşkesin tesis, gözetim ve devamını sağlamak, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve yerlerinden edilenlerin evlerine dönmesi için uygun şartları temin etmek maksadıyla; İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, 9 Şubat 2018 tarihinde Tal Tukan bölgesinde gözlem noktalarından 5’incisi olan 7 no’lu Gözlem Noktası tesisi çalışmalarına başlanmıştır” ifadeleri yer aldı.

    Etiketler: TSK , İdlib , gazetehaberleri , son dakika
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