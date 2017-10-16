İdlib’de rejimden sızma hazırlığı

Önceki gece hem Bereket Dağı’ndaki İDBK alanı, hem de Suriye’de kurulacak diğer gözlem noktalarını olası hava saldırılarına karşı korumak için kaideye monteli Stinger sistemi “Atılgan”lar da İdlib bölgesine girdi. Çeşitli algılayıcılar ile donatılmış ve tüm fonksiyonları bilgisayarla desteklenen Atılgan, TSK’nın en önemli alçak hava savunma sistemlerinden biri. Türkiye sınırı yakınındaki Atme kasabasında Suriyeliler için kurulmuş çadır kentten itibaren Suriye içine doğru yaklaşık 30 kilometrelik hatta TSK unsurlarının hakim olduğu, Bereket Dağı’nın yanı sıra bu hat üzerinde 4 ayrı yerde de gözlem noktası çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Bu arada İdlib bölgesinin doğu ve güneyinde bulunan Suriye rejim güçlerinin Türk askerinin bulunduğu bölgeye sızma hazırlığı yaptığı anlaşıldı. Türk güvenlik birimlerinin elde ettiği istihbarat sonucu sızma girişimine karşı gereken önlemler alınırken, konu Rus ve İran gözlemci unsurlarına iletildi.