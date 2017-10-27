İdlib'de ikinci karakol

TSK’nın bilgi notuna göre, ilk gözlem noktasını 13 Ekim’de kuran Türk askeri, ikinci gözlem noktasını bundan 10 gün sonra 23 Ekim’de oluşturdu. Astana’da TSK’nın İdlib’deki ‘Gerginliği Azaltma Bölgesi’ kapsamında ateşkesi izlemek için 14 ayrı gözlem noktası kurması benimsenmişti. Bu kapsamda geriye 12 gözlem noktası kaldı. TSK bilgi notunda da “Diğer gözlem noktalarının açılarak faaliyete geçirilmelerine yönelik çalışmalara devam edilmektedir” denildi.



İkinci gözlem noktasının da Şeyh Akil bölgesinde Bensutur’da olduğu öğrenildi. TSK söz konusu hatta konuşlanarak PYD denetimindeki Afrin’i bir yandan İdlib’den izole ederken, diğer yandan da terör örgütünün denize iniş planını önlemiş oluyor. İstihkâm birlikleri tarafından kurulan gözlem noktalarında Özel Kuvvetler ile komandolar görev yapıyor. Gözlem noktalarında tanklar ve diğer paletli zırhlı araçlar da mevzilenmiş durumda.



Sınır hattındaki Fırtına obüsleri de gözlem noktaları ile devam eden çalışmalara yönelik olası bir saldırıya anında karşılık verecek şekilde konuşlanmış vaziyetteler.



TSK’nın İdlib’deki faaliyetlerinin Astana sürecinde garantör ülkelerce (Türkiye, Rusya ve İran) mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde devam ettiği bir kez daha vurgulandı. Buna göre Türk askerine yönelik bir saldırı durumunda TSK buna misliyle karşılık verme hakkına sahip.



