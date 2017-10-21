İdlib'de 1 haftada 1 karakol

TSK unsurlarının ilk gözlem noktasını, İdlib’e girişten bir gün sonra 13 Ekim’de kurduğu belirtildi. Bilgilendirme notunda, “TSK unsurları, 8 Ekim’de icrasına başlanan keşif faaliyetleri ile koordineli olarak, 12 Ekim’den itibaren gözlem noktalarını teşkil faaliyetlerine başlamıştır. 13 Ekim’de (1) numaralı gözlem noktasını tesis etmiştir” denildi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da Ateş Serbest-2017 faaliyetinin ‘Seçkin Gözlemci Günü’nün sonunda dünkü konuşmasında “Ülkemizin ve bölgemizin güvenliği için Suriye’nin kuzeyinde alınan tedbirlere ilaveten Astana görüşmelerinde sağlanan uzlaşma çerçevesinde şimdi de İdlib’de güvenli bir alan oluşturma, ateşkesi sağlama ve sürdürme çalışmalarımız devam etmektedir” dedi.



TSK’nın bilgi notunda gözlem noktasının nerede kurulduğuna dair bilgi paylaşılmadı. Ancak TSK’nın yoğun faaliyetlerini, İdlib ve Afrin bölgesini tepeden gören Bereket Dağı’nda yürüttüğü biliniyor. Bu nedenle 1 numaralı gözlem noktasının da bu bölgede kurulduğu değerlendiriliyor. Astana uzlaşmasına göre TSK’nın İdlib’de 13 ayrı gözlem noktası daha kurması bekleniyor. Bilgi notunda diğer gözlem noktalarına yönelik faaliyetlere devam edildiği belirtildi. Diğer noktalarda önceliğin terör örgütü PYD kontrolündeki Afrin ile İdlib sınır hattında bulunan Atme ve Kah mevkii, Salva, Dar Te İzzah, ve Anadan’a verilebileceği belirtildi. TSK böylece Afrin’i kuşatarak, PYD’nin İdlib’e sızıp Akdeniz’e açılma planını tamamen ortadan kaldırmış olacak.



SİHA’LAR GÜNEYE KAYDI

TSK’nın İdlib’in kuzey ve kuzeybatısında hattı tamamlamasından sonra diğer gözlem noktalarını İdlib kent merkezi sınırlarına doğru kurabileceği ifade ediliyor. Karadan ve havadan keşif yapılıyor. TSK unsurlarının İdlib’deki faaliyetlerini havadan gözleyen silahsız insansız hava araçlarının (SİHA) biraz daha güneye inerek, Urem El-Kubra, Kafar Takharim ve Salkın bölgelerini izlemeye alması dikkat çekti.



EL BAB’DA HAREKETLİLİK

TSK’nın dünkü bilgi notunda El Bab’la ilgili de “Azez-Mare ve zaman zaman da Münbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara misli ile mukabelede bulunulduğu” belirtildi.