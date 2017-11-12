IBM'den dünyanın en güçlü kuantum bilgisayarı

Normal bilgisayarların aksine hesaplamaları yapmak için 1 ve 0 olmak üzere iki duruma sahip olmayıp; aynı anda birden fazla durumda olabilen(hem 0 hem de 1 durumunda) kuantum bilgisayarlar uzmanlar tarafından gelişmiş bilgisayarların geleceği olarak görülüyor.

Bu sektörün öncülerinden olan ve daha önce 17 kubit işleme kapasitesine sahip bir kuantum bilgisayarı geliştirmiş olan IBM, yeni kuantum bilgisayarı ile önemli bir mesafe kaydettiğini gösterdi. Washington'da gerçekleşen IEEE Endüstri Zirvesi'nde yeni ürünlerini tanıtan şirket 20 kubit ve 50 kubit işleme kapasitesine sahip iki yeni kuantum bilgisayarı geliştirdiğini ve test ettiğini açıkladı.

Şu ana kadar geliştirilen en güçlü kuantum bilgisayarı unvanının sahibi olan 50 kubitlik kuantum bilgisayarı kuantum bilgisayarlar tarihinde büyük bir dönüm noktası anlamına geliyor zira şimdiye kadar oluşturulan kuantum bilgisayarlar sınırlı yetenekleriyle geleneksel bilgisayarların da yapabildiği şeyleri yapabiliyorlardı.

50 kubitlik kuantum bilgisayarının yaptığı şeylerin ise kuantum teknolojisi olmadan taklit edilmesi mümkün olmayan şeyler olduğu belirtiliyor. Bununla birlikte hem 50 kubitlik hem de 20 kubitlik kuantum bilgisayarı 90 mikrosaniye boyunca kuantum durumunu muhafaza edebiliyor. Bu süre çok kısa olsa da endüstri için bir rekor değeri taşıyor.

Geçtiğimiz eylül ayında Harvard Üniversitesi'ndeki araştırmacılar 51 kubitlik bir kuantum bilgisayarı geliştirdiklerini açıklamışlardı ancak o bilgisayar kuantum durumunu muhafaza edemediği için IBM şu an için en güçlü kuantum bilgisayarı olarak değerlendiriliyor.

Tabi 50 kubitlik bilgisayar test edilmiş olsa da sadece prototip aşamasında bu nedenle geliştirilen teknoloji yakın zamanda son kullanıcıyla buluşmayacak ancak IBM 20 kubitlik kuantum bilgisayarının yeteneklerinden ticari olarak faydalanmayı planlıyor. Şirket bulut konusunda IBM'den destek alan müşteriler için sınırlı da olsa 20 kubitlik bilgisayarı bilgi işlem platformu aracılığıyla erişebilir hale getirmeye ve 2017 sonuna kadar bu teknolojiyi müşterilerine sunmayı hedefliyor.

Tabi IBM kuantum bilgisayarları konusunda tecrübeli ve önemli gelişmeler kaydetmiş bir şirket ancak bu alanda yalnız değil. Kendi kuantum bilgisayarlarını geliştiren Google ve Intel gibi büyük şirketlerin yanı sıra bu alanda devrim yaratmak isteyen San Francisco merkezli Rigetti gibi şirketler de IBM'nin rakibi. Bu şirketlerle birlikte Kanadalı kuantum bilgisayar şirketi D-Wave de halihazırda Google ve NASA tarafından kullanılan iki adet kuantum bilgisayarı geliştirmiş durumda.

Donanım Haber'de yer alan habere göre, bu alanda faaliyet gösteren şirket sayısının ve faaliyetlerin yoğunluğunun artmasıyla birlikte kuantum bilgisayar hayallerinin tahmin edilenden daha kısa bir süre içinde gerçeğe dönüşmesi bekleniyor.