Hükümet için ikinci şans

ALMANYA’da İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ilk kez hükümet kurma süreci yüz günü aştı. 24 Eylül’de yapılan genel seçimlerin üzerinden tam 105 gün geçmesine rağmen hâlâ hükümet kurulamadı. Koalisyon hükümeti kurmak için daha önce Hıristiyan Birlik Partileri, Yeşiller ve liberal Hür Demokrat Parti (FDP) ile görüşmüştü. Ancak dört partinin hükümet kurma girişimi başarısızlıkla sonuçlanmıştı. 2005’ten beri Almanya’da başbakanlık yapan Angela Merkel, bu kez Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile koalisyon kurmak için çabalıyor. CDU/CSU ve SPD uzun süren tartışmalardan sonra öngörüşmelerin ilkini dün gerçekleştirdi. Öngörüşmelerin ilk toplantısı SPD’nin ‘Küçük İstanbul’ olarak bilinen Kreuzberg semtindeki genel merkezinde yapıldı.

MERKEL UMUTLU

Görüşme öncesi parti liderleri kısa açıklamalarda bulundu. Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı ve Başbakan Angela Merkel, görüşmelerin başarıya ulaşacağı konusunda umutlu olduğunu söyledi. Merkel öngörüşmelerle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “SPD ile öngörüşmelerin resmen başlamasına seviniyorum. Biz amaca ulaşmak için öngörüşmeleri yapıyoruz. İstikrarlı bir hükümet kurarak önümüzdeki yıllarda da refah, güvenlik ve demokrasiyi sürdürmek istiyoruz. Bunu toplumumuz da istiyor.” SPD Genel Başkanı Martin Schulz ise “Kırmızı çizgimiz yok. Partimizin politikalarını hayata geçirmek istiyoruz” dedi.

DÖRT GÖRÜŞME

Birlik partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokratlar 12 Ocak’a kadar dört görüşme daha yapacak. Öngörüşmelerde eğitim, dijitalleşme, çevre, enerji, maliye, ekonomi, emeklilik, sağlık, göç, uyum, dış politika, istihdam ve emeklilik gibi önemli konu başlıkları ele alınacak. Partiler mülteci, aile birleşimi, Türkiye’nin AB üyeliği ve güvenlik gibi konularda farklı görüşleri savunuyor. Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU) Türkiye ile sürdürülen tam üyelik müzakerelerinin sonlandırmasını hükümet koalisyonuna yazılmasını ısrarla savunuyor.

SPD KONGRESİ KRİTİK

Parti yöneticilerinin öngörüşmeler tamamlandıktan sonra olası koalisyon hükümetinin programını oluşturmak için bir araya gelip gelmemeleri SPD’nin 21 Ocak’ta yapacağı parti kongresinde çıkacak karara bağlı. Delegeler onay verirse SPD yönetimi, Birlik partileri ile görüşmelere başlayacak. Aksi takdirde Başbakan Merkel ya azınlık hükümeti kuracak ya da seçimler yenilenecek.