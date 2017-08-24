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    Hollande: Politikayı bırakmayacağım

    AA
    24 Ağustos 2017 - 10:49Son Güncelleme : 24 Ağustos 2017 - 10:49

    Eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, politikayı bırakmayacağını bildirdi. TV 5’e konuşan Hollande, “Politikayı bırakacak mısınız?” sorusa, “Hayır, tekrar seçilmek için aday olmadığımda dahi politik yaşamdan ayrılmayacağımı söylemiştim” dedi.

    GÖRÜŞLERİNİ çeşitli yollarla dile getireceğini belirten Hollande, politikanın vatandaşların yaşamıyla ve dünyayla doğrudan ilgili olduğunu kaydetti. Hollande, “Kendimi ifade etmeyi sürdüreceğim” dedi.
    Mayıs ayında eski Sosyalist Parti Ekonomi Bakanı Emmanuel Macron’un yeni bir hareket kurarak cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından görevi bırakan Sosyalist Partili Cumhurbaşkanı Hollande, ilk kez dün Macron’u kamuoyu önünde eleştirmişti.
    Hollande, Macron’un iş yasasında yapmayı planladığı değişikliklere dikkati çekerek, “Fransız halkından faydalı olmayan fedakarlıklarda bulunmalarını istememeliyiz” demişti.
    Hollande’ın bu açıklamaları tekrar politikaya dönmek istediği yönünde yorumlara neden olmuştu.

    Etiketler: Hollande , FRANSA , Siyaset , Cumhurbaşkanı
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