Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Hiç gitmediği İstanbul'da 48 ceza yedi! Gerçek çok farklı çıktı

    Hiç gitmediği İstanbul'da 48 ceza yedi! Gerçek çok farklı çıktı

    DHA
    16.01.2018 - 17:10 | Son Güncelleme:

    Sivas'ta yaşayan Erol Aydın'a (38), hiç gitmediğini iddia ettiği İstanbul'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu'ndan otomobiliyle 48 kez geçiş ihlali yaptığı gerekçesi ile 4 bin 112 liralık ceza geldi. Konunun basına yansımasının ardından köprü ve otoyolun işletmecisi olan firmadan açıklama geldi. Olayın incelendiği belirtilen açıklamada, 38 LK 901 plakalı araca gelen cezaların, 39 LK 901 plaka üzerinde oynama yapılarak sistemin yanıltılması nedeniyle kesildiği belirtildi.

    Sivas merkeze bağlı Kartalca Köyü'nde geçimini çiftçilikle sağlayan evli ve 3 çocuk babası Erol Aydın hayatında hiç gitmediği İstanbul’dan gelen trafik cezaları yüzünden sıkıntılı günler geçiriyor.

    'ARACIN SADECE PLAKASI TUTUYOR'

    2015 yılında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden gelen geçiş ihlali cezasının ardından köprünün yetkilileri ile görüştüğünü ve plakasının taklit edildiğini öğrenen Erol Aydın, "Ben en son Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü aramıştım. Bu aracın plakasının taklit olduğunu söylediler. Geçen araç zaten benim aracımı tutmuyor, rengi de tutmuyor, sadece plakası tutuyor. Plakamı taklit etmişler. Benim plakamla aynı başka bir araç geçiyor. Bununla ilgili 2015'te Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundum. Herhangi bir işlem yapılmadı. Cezalara itiraz ettik. Mahkemeye de itiraz ettik. Sonra Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçişlerle ilgili icra yazısı gelmeye başladı. Bu cezayı ödemeden muayene yapılamıyor" diye konuştu.

    OGS/HGS ETİKETİ YOKSA SİSTEM PLAKADAN ULAŞIYOR

    Konunun basına yansımasının ardından ICA Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu İşletmesi'nden açıklama geldi. Açıklamada otoyol üzerinde bulunan serbest geçiş noktalarından geçiş yapan araca ait OGS/HGS etiketi bulunmadığı durumda ücret toplama sistemlerinin, okuduğu plaka numarası üzerinden OGS/HGS hesabı ile iletişime geçerek provizyon sorgusu yaptığı belirtildi.

    'İŞLEMLER DURDURULDU'

    Bu şekilde de geçiş ücreti tahsilatı yapılamadığı takdirde, 6001 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesinin 5’inci bendinde yer alan amir hükümler gereğince ihlalli geçiş prosedürü uygulandığına dikkat çekildi. Sürücülere mobil sorgulama ve ödeme yapma imkanı da sunulduğu, telefon ve mail yoluyla bilgilendirmeler yapıldığı da belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    Cezalar üst üste geliyorCezalar üst üste geliyor!

    "Diğer taraftan yine sektöründe bir ilk olarak, ihlalli geçiş tarihinden başlayan on beş günlük süre içerisinde araç sahiplerine, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ve Vergi Kimlik Numarası üzerinden SMS gönderilmektedir. Bu süreç, araç sahiplerinin üzerlerine kayıtlı cep telefonu numarasını kullanmaları ve hatlarını bu tür bilgilendirme mesajlarına kapatmamaları halinde başarılı şekilde işleyebilmektedir. Bugün kamuoyuna yansıyan ve 38 LK 901 plakalı araç özelinde gündeme getirilen iddialar tarafımızca araştırılmıştır. Bir başka araca ait olan 39 LK 901 sayılı plaka üzerinde elle oynama yapılmak suretiyle usulsüzlük yapıldığı ve yukarıda anılan sistemlerin yanıltılarak, habere konu olan plaka nezdinde ihlalli geçiş ve bu geçişin on beş günlük yasal süre içerisinde ödenmemesi kaynaklı para cezası tahakkuk ettirilmesine neden olunduğu anlaşılmıştır. Şirketimiz, irtibata geçtiği araç sahibinin beyanlarını dikkate alarak geçiş görüntüleri üzerinden teyidini yaptıktan sonra tahakkukları düzeltmiş ve 38 LK 901 plakalı araca tahakkuk eden ücret ve para cezasının tahsiline yönelik tüm işlemleri haber tarihinden önce durdurmuştur. Bahse konu haberlerde 39 LK 901 plakalı araç için bu durumun daha evvel Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için meydana geldiği ve 2015 yılında Cumhuriyet Savcılığı nezdinde yasal işlemlere başlanıldığı belirtilmekte olup şirketimiz bu tür suç niteliğindeki eylemlerde yetkili adli ve idari mercilerden gelen talepleri gecikmeksizin yerine getirmektedir."

    Etiketler: HGS cezaları , PLAKA OKUMA
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri