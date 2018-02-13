Hedef Cinderes... Teröristlerin taktiği böyle görüntülendi

AFRİN'DE SON DURUM

19:11 TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in batısında Cinderes'e bağlı Arşali köyünü terör örgütü PYD/PKK'dan temizledi.

HEDEF CİNDERES

TSK ve ÖSO bugün Afrin'in batısındaki Cinderes beldesinde, Deviye köyü ve ona hakim konumdaki 3 tepede PYD/PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Karadan ilerleyen ÖSO'ya havadan Türk savaş uçakları, SİHA'lar ve Hatay sınır hattındaki topçu birlikleri destek verdi. TSK ile Özgür Suriye Ordusu birlikleri Afrin'deki ilerleyişini sürdürürken, Hatay'ın sınıra sıfır noktasında yer alan Hassa, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerindeki sınır karakollarından çok namlulu roketatar ve fırtına obüsleri ile savaş jetleri, terör örgütü PKK/YPG-PYD hedeflerini vurmaya devam ediyor.

Terör örgütü YPG-PYD/PKK yönetimindeki Afrin'in Cinderese kasabasında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait Silahlı İnsansız Hava Araçlarından (SİHA) gizlenmek isteyen teröristlerin aralıksız yaktığı lastikler nedeniyle oluşan yoğun siyah duman havadan görüntülendi.

Kasabanın adeta tamamını kaplayan ve yükselen dumanlar, sınırın Türkiye tarafındaki Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden de çıplak gözle görülüyor.

TÜRKİYE'YE ROKET ATILAN YER

Afrin'in güneybatısında bulunan Deviye köyü, teröristlerin Cinderes beldesi ve çevresindeki tepelerden Hatay'ın Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerindeki sivilleri hedef alması nedeniyle stratejik önem taşıyor. TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 35'i köy, 3'ü köy altı yerleşim ve 14'ü stratejik dağ veya tepe olmak üzere 53 noktayı örgütten kurtardı.

CİNDERES'TEN ATEŞ AÇAN TERÖRİSTLER BÖYLE VURULMUŞTU

Bugün AA, Afrin'in batısındaki Cinderes'in kenar mahallelerinde İHA tarafından kaydedilen görüntüleri geçmişti. Çekilen görüntülerde üzerinde top bulunan özel donanımlı bir aracın etrafında sivil kıyafetli üç terörist görülüyor. Bu sırada, uçaksavar yüklü bir araç da teröristlerin yanına yaklaşıp kısa süre bekledikten sonra buradan ayrılıyor. Teröristler, top bulunan aracı Türk topraklarını hedef alacak şekilde konuşlandırdıktan sonra atış ayarı yapıyor. Hedef gözeterek atış yapan teröristler, bulundukları bölgeden hızlıca uzaklaşıyor. İHA tarafından adım adım takip edilen teröristler, bir süre sonra YPG/PKK'ya ait örgüt karargâhına ulaşıyor. Örgüt karargâhında başka teröristlerin de bulunduğu görülüyor. İHA'lar tarafından takip edilen ve görüntülenen teröristlerin saldırı sonrası saklandıkları örgüt karargâhı, TSK tarafından nokta atışıyla tam isabetle havaya uçuruluyor.