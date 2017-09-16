Hayalleri bir diplomaya sığmayanlar için sınavsız ikinci üniversite

Üniversitelerin iki ya da dört yıllık herhangi bir yükseköğretim programlarından mezun olmuş ya da halen eğitimine devam edenler için ‘İkinci Üniversite’ imkanı var. Hem de bu sefer herhangi bir sınava girmeden bunu gerçekleştirmek mümkün. İkinci kez üniversiteli olmanın ön koşulu ise daha önce okuduğunuz veya eğitiminizi sürdürdüğünüz örgün eğitim programından farklı bir bölüm seçmek. Başvurular üniversitelerin web sayfalarından yapılabiliyor. Ön lisans öğrenci veya mezunları ön lisans programlarına, lisans öğrencileri veya mezunları ise ön lisans veya lisans programlarına kaydolabiliyor. Dersler genellikle internet üzerinden online yapılıyor. Anadolu Üniversitesi’nde eğitimler televizyon yayınları ve yüz yüze eğitimle destekleniyor. Temel öğrenme malzemesi kitap olmakla birlikte öğrenciler e-kampus portalından faydalanıyor. Kurumlardaki sınavlar ise yüz yüze yani sınav merkezlerinde oturumlar şeklinde düzenleniyor. Bütünleme sınavı da yapılabiliyor. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde kayıtlar bitti ancak İstanbul ve Anadolu üniversitelerinde devam ediyor. Sizin için ‘İkinci Üniversite’ programlarına kayıt, kabul şartlarını ve başvuru tarihlerini derledik.

BAŞVURULAR VE ÜCRETLER

Her üniversitenin eğitim ücreti ve kayıt takvimi farklılık gösterirken, yabancı uyruklu öğrenciler için ücretler artabiliyor. Gazi, birinci derece şehit ve gazi yakını ile engelli bireylerin durumunu belgelemesi halinde indirim olabiliyor.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi: Başvurular 11 Eylül’de başladı ve 6 Ekim’e kadar devam edecek. Lisans ve ön lisans programlarının eğitim ücreti ise 370 TL olarak belirlendi. Detaylar http://ikinciuniversite.istanbul.edu.tr/ikinci-universite/ adresinde.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi: 18 Eylül’e kadar başvuru yapılabiliyor. Programların dönemlik eğitim ücretleri 275 TL ancak programlardaki staj, uygulama ve benzeri durumlarda değişiklik gösterebiliyor. İnternetten başvuru yapanlar gerekli belgelerle banka ödemesini yaptıktan sonra AÖF bürolarından kaydını tamamlayabiliyor. Detaylar http://aof.anadolu.edu.tr adresinde.

HANGİ ÜNİVERSİTEDE HANGİ BÖLÜM VAR?

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Açıköğretim Fakültesi Ön Lisans Programları: Acil durum ve afet yönetimi, adalet, aşçılık, bankacılık ve sigortacılık, büro yönetimi ve yönetici asistanlığı, coğrafi bilgi sistemleri, çağrı merkezi hizmetleri, dış ticaret, emlak ve emlak yönetimi, engelli bakımı ve rehabilitasyon, ev idaresi, fotoğrafçılık ve kameramanlık, halkla ilişkiler ve tanıtım, ilahiyat, ilahiyat (Arapça), insan kaynakları yönetimi, işletme yönetimi, kültürel miras ve turizm, laborant ve veteriner sağlık, lojistik, marka iletişimi, medya ve iletişim, menkul kıymetler ve sermaye piyasası, muhasebe ve vergi uygulamaları, özel güvenlik ve koruma, perakende satış ve mağaza yönetimi, radyo ve televizyon programcılığı, sağlık kurumları işletmeciliği, sosyal hizmetler, spor yönetimi, tarım, tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik, turizm ve otel İşletmeciliği, turizm ve seyahat hizmetleri, yaşlı bakımı, yerel yönetimler, web tasarımı ve kodlama.

Açıköğretim Fakültesi Lisans Programları: Felsefe, halkla ilişkiler ve reklamcılık, sağlık yönetimi, sosyoloji, tarih, Türk dili ve edebiyatı, yönetim bilişim sistemleri.

İktisat Fakültesi Lisans Programları: Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, iktisat, kamu yönetimi, maliye ,uluslararası ilişkiler, uluslararası ilişkiler (İngilizce).

İşletme Fakültesi Lisans Programları: Havacılık yönetimi, işletme, işletme (İngilizce), konaklama işletmeciliği, uluslararası ticaret ve lojistik yönetimi.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Açıköğretim Ön lisans Programları: Sivil hava ulaştırma işletmeciliği yönetimi, hukuk büro yönetimi ve sekreterliği, kültürel miras ve turizm, sağlık kurumları işletmeciliği, sosyal hizmetler, tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik.

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Açıköğretim Lisans Programları: Coğrafya, felsefe, iktisat, işletme, sosyoloji, tarih.