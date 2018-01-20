Hareketli dakikalar... Rusya'dan harekatla ilgili şaşırtan açıklama

Afrin operasyonunun başlamasının ardından Rusya'dan ilk açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova’nın Türkiye’nin harekât başlattığı Suriye’nin Afrin kentindeki gelişmeleri dikkatle takip ettiğini ve bu konudaki haberleri endişeyle karşıladığını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askerlerin Afrin'den çekildiğini duyurdu. Rusya'nın, ABD ve İran büyükelçileri Dışişleri Bakanlığına çağırdığı açıklandı.

OPERASYONUN ARDINDAN TELEFON DİPLOMASİSİ YAŞANDI

Reuters ajansı Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov ile ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford’un Suriye’deki durumu görüştüklerini bildirdi. Görüşmeyle ilgili bir detay açıklanmadı. Reuters Ajansı, öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ‘Afrin’e operasyonun fiilen başladığını’ açıkladığına işaret etti.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada şöyle dendi: “20 Ocak günü Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ile Amerikalı mevkidaşı Joseph Dunford arasında telefon görüşmesi gerçekleşmiştir. Taraflar Suriye’deki gelişmeler yanı sıra iki ülkeyi ilgilendiren ve karşılıklı çıkarlara dayalı konuları ele almıştır.”

Öte yandan diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Tillerson ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşme, ABD tarafının talebi üzerine gerçekleşti.

RUS SENATÖR: 'TÜRKİYE'NİN AFRİN OPERASYONUNU BM'YE GÖTÜRECEĞİZ'

Rus senatör Klintseviç, Rusya’nın Suriye’yle diplomatik işbirliği yapacağını ve Birleşmiş Milletler’de (BM) Türkiye’nin Afrin’de başlattığı operasyonu sonlandırmasını talep edeceğini belirtti.

ABD, İRAN VE RUSYA BÜYÜKELÇİLİK MİSYON ŞEFLERİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA ÇAĞRILDI

ABD, İran ve Rusya'nın Ankara'daki büyükelçilik misyon şeflerinin Dışişleri Bakanlığına çağrılarak Afrin bağlamındaki son gelişmeler hakkında bilgilendirildiği belirtildi.



Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD, İran ve Rusya'nın Ankara'daki büyükelçilik misyon şefleri, Dışişleri Bakanlığa çağrılarak Afrin bağlamındaki son gelişmeler hakkında bilgilendirildi.